Tenis de masa: Gloria duce inainte performantele CSM-ului! In primele 4 din tara si la fete, si la baieti!

Gloria a reusit o performanta remarcabila la tenis de masa, calificandu-se cu ambele echipe, atat la fete, cat si la baieti, in play-off-ul superligii.La Bucuresti, s-a incheiat returul campionatului regulat. Au jucat intre ele, pentru a doua oara in acest sezon, cele mai bune 8 echipe din Romania.La fete, Gloria a inceput returul de pe locul 4 in clasament si a ramas acolo in clasamentul general, chiar daca a terminat pe 6 in clasamentul returului.Cu o echipa formata la CSM Bistrita, ... citește toată știrea