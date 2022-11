Tenis de masa. Ioana Sangeorzan, de la Gloria, dublu medaliata la Nationalele de Tineret

Jucatoarea Gloriei 2018 Ioana Singeorzan si partenerul ei de la CSA Steaua Eduard Ionescu s-au impus in competitia de dublu mixt din cadrul Campionatului National de Tineret. Cei doi au avut un parcurs fara greseala la competitia gazduita de Sala de tenis de masa "Gheorghe Bozga" din Bistrita. Ioana si Eduard au trecut in semifinala de principalii favoriti ai competitiei Elena Zaharia - Darius Movileanu cu scorul de 3-2 dupa un meci extrem de disputat dupa care au invins in finala campionii ... citeste toata stirea