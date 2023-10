Ioana Singeorzan, jucatoare de tenis de masa legitimata la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, a participat in acest sfarsit de saptamana in capitala, la Europa Top 10 - competitia celor mai valoroase sportive de pe continent de la nivel U19."A fost un concurs foarte disputat cu meciuri extrem de echilibrate, cele mai bune 10 jucatoare din Europa jucand la cel mai inalt nivel. Am venit hotarati sa facem un rezultat bun si putem spune ca am reusit chiar daca ne-am fi dorit o medalie. Revenim acasa ... citeste toata stirea