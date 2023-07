Loturile Romaniei, atat la feminin cat si la masculin s-au oprit in sferturile de finala ale FISU World Univerisity Games!Tanoa Plaian, Ioana Singeorzan de la CS Gloria 2018 BN, alaturi de Andreea Diaconu si Andreea Dragoman au castigat in grupe meciul cu Polonia - scor 3-1, fiind totodata invinse de China cu 3-1. Pe tabloul principal - in optimile de finala, tricolorele au invins cu 3-1 echipa Statelor Unite ale Americii, in timp ce in sferturi au fost invinse cu 3-1 de Japonia.La masculin, ... citeste toata stirea