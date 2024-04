Tenis de masa! Mihai Nagy, campion national la dublu, vicecampion la simplu si bronz la dublu mixt!

Mihai Nagy este vicecampion national la categoria U15 la tenis de masa, titlu cucerit la Campionatul National Individual de la Arad. In finala, l-a intalnit pe Robert Istrate (CSA Steaua Bucuresti) - partenerul sau din proba de dublu masculin, alaturi de care a castigat titlul national si care din pacate l-a invins pe Mihai in proba individuala cu scorul de 3-2.Mihai Nagy s-a calificat in ultimul act al intrecerii de ... citește toată știrea