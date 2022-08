Tenis de masa. Mihai Nagy, de la CS Gloria 2018 BN, beneficiaza de sustinere financiara de la MOL Romania si Fundatia Pentru Comunitate

MOL Romania si Fundatia Pentru Comunitate au selectat castigatorii celei de-a 17-a editii a Programului MOL de promovare a talentelor. In acest an a fost acordata finantare in valoare totala de 583.549 de lei, iar cu acest buget vor fi sustinute 205 de proiecte de arta si sport si 592 de tineri sportivi si artisti. Printrte cei selectati se numara si sportivul Nagy Mihai, de la tenis de masa, legitimat la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud.Incepand din 2006 si pana in prezent, prin acest Program ... citeste toata stirea