Tenis de masa | Mihai Nagy - locul 5 la Cupa Romaniei U19!

Mihai Nagy a avut un parcurs solid la Cupa Romaniei U19, reusind sa incheie competitia pe locul 5.Pe drumul sau, Mihai a obtinut trei victorii categorice, impunandu-se cu 3-0 in fata lui Nicolae Achitei (ACS Ok Club Bucuresti) in primul tur, Mihai Iordan (CSA Steaua Bucuresti) in turul al doilea si Andrei Vitan (SCM Dunarea 2020 Giurgiu) in optimile de finala. In sferturile de finala, s-a confruntat cu Robert Istrate (CSA Steaua), cedand cu 0-3.Alaturi de Mihai, clubul Gloria 2018 a fost