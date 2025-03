Tenis de masa | O noua distinctie pentru Mihaela Ioana Steff!

Mihaela Ioana Steff a fost desemnata "Omul Anului 2024" de catre Rotary Club!Fosta mare jucatoare de tenis de masa, in prezent antrenoare la lotul national si la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, a fost onorata in aceasta seara cu o distinctie de prestigiu, menita sa recunoasca intreaga sa cariera remarcabila in sport.De-a lungul anilor, Mihaela Steff a scris istorie in tenisul de masa romanesc, iar contributia sa continua prin ... citește toată știrea