Toate echipele de junioare ale CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, calificate in grupele principale

Toate echipele de junioare ale CS GLoria 2018 Bistrita-Nasaud s-au calificat in grupele principale, doua dintre ele - junioarele 2 si 3 la "Valoare" - iar junioarele 1 la "Speranta". Competitia din grupele geografice s-a incheiat pentru junioarele 1, celelalte doua echipe ale clubului nostru calificandu-se in grupele celor mai valoroase formatii din tara cu doua etape inainte de final. "Felicitari, Claudiu si Mihaela Evi pentru modul in care antrenati si cresteti pepiniera centrului de junioare ... citește toată știrea