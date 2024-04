Trei medalii de argint pentru CSM Bistrita la Campionatul National de Tenis de Masa pentru cadeti

S-a incheiat Campionatul National de Tenis de Masa, categoria Cadeti (copii sub 15 ani), desfasurat la Arad. Cu o generatia tanara, aflata in primul an al categoriei, sau mai mici, sportivii clubului CSM Bistrita au castigat 3 medalii de argint. Au fost multe meciuri de intensitate maxima, s-a trecut de la agonie la extaz si invers.Astfel, Diana Suvei si Raul Creucu au cucerit mesalia de argint la dublu mixt, Diana Suvei alaturi de Stoica Patricia (CS Pantelimon) au obtinut ... citește toată știrea