Trei puncte obtinute pe muchie de cutit! Gloria, aproape sa o comita la fel ca in sezonul precedent!

Gloria a fost aproape sa piarda complet din mana o partida ce parea ca si castigata in prima jumatate a reprizei secunde. Fetele lui Pera au permis adversarelor sa revina pe final de la un handicap de cinci goluri, insa, cu noroc, si-au adjudecat in cele din urma toate cele trei puncte in ultimele secunde ale jocului, invingand Craiova cu scorul de 26-25 (16-14). Astfel, istoria sezonului trecut, cand bistritencele pierdeau in debutul campionatului, neasteptat, in fata oltencelor, nu s-a ... citește toată știrea