Turneu de volei la Bistrita: Juniorii 3 de la LPS joaca pe teren propriu!

In acest weekend, sambata si duminica, sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Bistrita va gazdui Turneul IV al sezonului, dedicat Juniorilor 3 la volei masculin.Echipa LPS Bistrita, antrenata de profesorul Pop Claudiu, si-a asigurat deja un loc in semifinalele Campionatului National, intrand astfel in top 16 echipe ... citește toată știrea