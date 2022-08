Turul Romaniei 2022 ajunge in 7 septembrie la Bistrita! Peste 130 de ciclisti din 15 tari vor parcurge un traseu de peste 850 km

Federatia Romana de Ciclism alaturi de Ministerul Sportului si Auchan Retail Romania, in calitate de partener principal, prezinta cel mai prestigios eveniment sportiv al tarii - Turul Romaniei. Editia cu numarul 55 a Turului Romaniei se bucura de una dintre cele mai numeroase participari din istoria competitiei - 24 de echipe profesioniste din 15 tari, si de o expunere fara precedent, evenimentul fiind transmis, pentru prima data, in 50 de tari, prin intermediul Eurosport.Competitia are loc ... citeste toata stirea