Turul Romaniei se indreapta spre Colinele Transilvaniei! Inainte de start, ciclistii vor tine un moment de reculegere in memoria Reginei Elisabeta!

Ieri ne-am despartit cu greu de Bistrita, unde zeci de suporteri au venit in centrul orasului, pentru startul de etapa, dornici sa-si faca poze cu romanul Eduard Grosu, purtatorul tricoului galben. Desi nu se arata problematic, drumul pana la Targu Mures a facut modificari in clasamente: castigatorul de etapa, cehul Daniel Babor, a urcat pe locul 1 atat in Clasamentul General, cat si in Clasamentul pe puncte. Astazi, Turul Romaniei trece prin Colinele Transilvaniei spre Fagaras, iar cataratorii ... citeste toata stirea