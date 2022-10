Uite, VIITORUL! Peste 100 de copii intre 4 si 12 ani invata fotbal in clubul lui Marius Chira! (FOTO/VIDEO)

Un club ambitios creste de la zi la zi in fotbalul bistritean. "Viitorul", grupare infiintata in 2020 de Marius Chira, are grupe de copii la toate categoriile de varsta intre 2010 si 2018. Unii joaca in interliga judeteana, iar altii invata abecedarul acestui sport si participa la cupe locale, judetene si interjudetene.Cinci antrenori, fosti fotbalisti, instruiesc peste 100 de copii in Bistrita si pastoresc si o grupa la Prundu Bargaului. Sergiu Mandrean, Marius Tetean, Ionut Precup, Rares ... citeste toata stirea