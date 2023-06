Dupa terminarea contractului cu Mihaela Ciobanu, Gloria aduce la Bistrita un nou antrenor pentru portari. Conducerea clubului s-a inteles cu Alexandru Buligan, unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut Romania in toate timpurile.Buligan are 63 de ani si o carte de vizita impresionanta. S-a nascut la Drobeta Turnu Severin dar a inceput marea performanta la Poli Timisoara. Are peste 300 de selectii in nationala Romaniei si e de doua ori medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice. A ... citeste toata stirea