Victorie importanta pentru Gloria in Liga a 3-a!

Echipa continua seria evolutiilor solide in Liga a 3-a, reusind sa obtina o victorie muncita in penultima etapa a sezonului regulat! Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-a impus cu 1-0 in duelul cu ACS Cil Blaj, partida disputata in cadrul etapei a 17-a din seria a 7-a.Meci tensionat, decis de inspiratia lui VisinarPartida a fost una echilibrata, cu faze de poarta la ambele capete ale terenului, dar echipa noastra a reusit sa controleze jocul si sa isi creeze cele mai mari ocazii. Golul decisiv a ... citește toată știrea