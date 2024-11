Victorie pentru Gloria in Liga Campionilor, in fata Nykobing Falster Handbold din Danemarca

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins, scor 37-29 , in fata unei sali arhipline, formatia daneza Nykobing Falster Handbold, in etapa a saptea a grupelor EHF Champions League. La pauza, scorul a fost 16-14.Este a doua victorie, dupa punctele acumulate in prima partida cu CSM Bucuresti.Au inscris pentru CS Gloria 2018 BN : Danila Patricia So Delgado Pinto - 6, Asuka Fujita - 6, Nikolina ... citește toată știrea