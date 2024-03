Victorie si calificare. Gloria, in Final Four-ul EHF European League de la Graz, din 11-12 mai!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins, in fata unui public inimos, formatia Motherson Mosonmagyarovari KC (locul 4 in Ungaria), in mansa secunda a sferturilor de finala ale EHF European League. Echipa noastra s-a calificat in Final Four EHF European League, programat in Austria, la Graz, pe 11-12 mai 2024.La pauza, scorul a fost de 15-15, iar la finalul partidei, tabela a indicat 27-25.Pentru echipa antrenata de Florentin Pera au ... citește toată știrea