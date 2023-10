Echipa Under 14 a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, antrenata de Valer Somesan, s-a impus in fata ACS Viitorul Bistrita cu scorul de 9-0 (8-0). Pentru ecghupa noastra au marcat Tinu Roman in minutul 4, Cosmin Matei in minutele 6, 12, 20, 23, 28 si 61, Ionuc ... citeste toata stirea