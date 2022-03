VIDEO: Bistriteanul Alex Greab, victorie mare cu FCSB! Acasa, Barista doneaza o parte din incasari!

FC Arges le-a luat sperantele la titlu bucurestenilor lui Becali, dupa o victorie cu 1-0, aseara, in penultima etapa din sezonul regulat al Ligii 1.Bistriteanul Doru Greab a inceput meciul mai ezitant dar l-a incheiat foarte bine, contribuind in mare masura la victoria echipei lui. Pitestenii au marcat unicul gol prin George Ganea la o gafa mare a portarului Vlad si au sanse bune de a intra in play-off.Vezi aici cele mai importante faze ale meciului!La Bistrita, cafeneaua deschisa in ... citeste toata stirea