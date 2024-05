Vineri, de la ora 18, Gloria joaca in compania echipei Unirea Ungheni! Victoria ne asigura locul I

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud joaca vineri, 3 mai, de la ora 18, in etapa a sasea a play-off-ului Ligii a III-a. Cu o victorie, echipa noastra s-ar distanta la 8 puncte de locul 2 si ar avea asigurat locul 1 in seria a 9-a."E un meci important pentru noi, care ne poate da siguranta ca vom termina pe primul loc si asta pentru noi este o realizare, pentru ca am muncit mult anul acesta si ar fi o incununare a muncii noastre de pana acum. Avem probleme pentru ca nu am reusit sa recuperam ... citește toată știrea