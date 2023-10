In ultima etapa a turului Ligii a III-a, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va juca acasa, vineri, 20 octombrie, pe stadionul Jean Padureanu, incepand cu ora 15, in compania CS Universitar din Alba Iulia. Antrenorul principal Adrian Falub se asteapta la un meci dificil, cu o echipa aflata pe locul 2 al seriei a 9-a."Ne asteapta acum un meci dificil cu o echipa care este in fata noastra in clasament, o echipa care a castigat cu 5-0 in deplasare la Cugir, acolo unde noi am facut egal, acolo unde ... citeste toata stirea