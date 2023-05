CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud intalneste vineri pe FC Bihor Oradea, in ultimul meci de dinaintea barajului de promovare in Liga a 2-a. Lovitura de incepere a meciului va fi data de unul dintre cei mai emblematici jucatori ai Gloriei - oradeanul stabilit la Bistrita, Adrian Florea. In cariera sa de la Gloria, din perioada 1982-1990, a marcat de peste 120 de ori si s-a remarcat prin atitudine, joc si mai ales golurile din lovituri libere.Adrian Falub, antrenorul principal, considera ca este un ... citeste toata stirea