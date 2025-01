Volei: Junioarele 3 ale Gloriei 2018 inving ACS Volei Viitorul Floresti la turneul 3 de sala!

Echipa de junioare 3 (Under 15) a Gloriei 2018 a obtinut o victorie importanta in cadrul turneului 3 de sala desfasurat la Floresti, reusind sa se impuna in fata formatiei ACS Volei Viitorul Floresti. Pe parcursul competitiei, voleibalistele au inregistrat si doua infrangeri, pierzand meciurile disputate impotriva ACS Silvania Sport si ... citește toată știrea