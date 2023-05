Bistrita are o echipa la turneul final al Campionatului National de volei pentru juniori, la categoria elite. Adica, in competitia finala a celei mai importante categorii sub 18 ani din Romania!Dupa un parcurs excelent in sezonul regulat, in care s-au clasat pe prima pozitie, fara infrangere, intr-o grupa cu echipe de traditie (Cluj, Zalau, Blaj), bistritenii antrenati de Paul Somesan si Alin Dehelean au trecut si de turneul semifinal, cu 8 victorii din 10 meciuri.Astazi, incepe ultima faza ... citeste toata stirea