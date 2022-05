LPS Bistrita are un parcurs foarte bun in campionatul national 2021/2022, iar antrenorul Paul Somesan are toate motivele sa fie mandru de baietii sai de la juniori 1 care au reusit sa treaca de turneele semifinale ale campionatului de volei si s-au calificat in turneul final alaturi de alte 5 echipe.Dupa ce au reusit sa iasa din grupa D a Campionatului National in luna februarie a acestui an, juniorii 1 ce ... citeste toata stirea