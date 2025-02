Volei | Prima zi a turneului de sala de la Floresti s-a incheiat pentru Gloria U15!

Echipa de junioare 3 a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a inregistrat o victorie si o infrangere in prima zi a Turneului 4 din Campionatul National, seria U.In primul meci, jucatoarele antrenate de Alin Dehelean s-au impus cu 3-1 in fata echipei Academiei de Volei Marius Ciortea. In cea de-a doua partida, Gloria a pierdut la limita in fata ... citește toată știrea