Weekend bun pentru sportul bistritean!

Prima echipa de handbal a batut la Cisnadie si am sperat o repriza ca Rapidul va pierde cu Braila.Ne-ar fi crescut considerabil sansele de a termina campionatul asta pe 2, ceea ce ar fi un progres fata de anii trecuti.Urmeaza cele mai tari meciuri din acest sezon, concentrate toate pana la sfarsitul lunii. Dubla din EHF care ne poate duce in final four si meciurile cu echipele din fata noastra in campionat. Se joaca din 3 in 3 zile dar echipa e in forma si pare pregatita sa-si depaseasca ... citește toată știrea