Cutremur pe piața criptomonedelor. Analist: ”Bitcoin este ținta tradițională a jucătorilor speculativi de pe piață”

Moneda virtuală Bitcoin a devenit ținta unor critici grave venite chiar din partea celei mai importante instituții financiare din Europa. Acesta ar urma să devină irelevant pe piața cripto.

Pe fondul consecințelor larg răspândite pe piețele cripto în urma prăbușirii unui schimb major de cripto, Ulrich Bindseil, șeful diviziei BCE de infrastructură de piață și plăți și Jürgen Schaaf, consilier, aruncă o privire asupra situației în care ne aflăm față de Bitcoin.

Într-o postare pe blogul BCE intitulată ”Ultima rezistenţă a bitcoin”, cei doi experți au spus că, pentru susţinătorii bitcoin, stabilizarea aparentă a preţului său în această săptămână ”semnalează o pauză în drumul către noi culmi”.

”Mai probabil, totuşi, este o ultimă respiraţie indusă artificial înainte de drumul către irelevanţă – şi acest lucru era deja previzibil înainte ca FTX să se prăbuşească şi să trimită preţul bitcoin cu mult sub 16.000 de dolari”, au scris cei doi specialiști.

Analistul economic Christian Năsulea a explicat într-un interviu pentru Ziare.com a dat câteva explicații privind această situație de pe piața criptomonedelor.

”Bitcoin este ținta tradițională a jucătorilor speculativi de pe piață. Și nici nu are întrebuințări secundare cum are Ethereum. Mai precis Blockchain-ul de la Ethereum este folosit în foarte multe aplicații, de la Smart Contracts la Registre Independente de Cadastru. Pe termen lung acest lucru va ține valoarea ETH mai sus”, a explicat Christian Năsulea.

Ar putea înlocui ETH Bitcoin?

”Fiecare își are locul”, a mai precizat analistul financiar. ”Nu cred că ETH înlocuiește BTC, dar în momentul acesta ETH este mai valoros și mai stabil”, este de părere Christian Năsulea.

Sunt, însă, investitori care dețin cantități mari de criptomonede, iar căderea dramatică a unora dintre acestea le subțiază finanțele.

Astfel, în acest moment, a avut de pierdut ”cine a avut mulți bani investiți în Bitcoin”. Analistul a mai precizat că nu se poate estima dacă Bitcoin se va redresa vreodată, în sensul că ar mai putea ajunge la peste 60.000 de dolari cât a fost maximul istoric.

”Piața cripto este de fapt mult mai complicată. Majoritatea investitorilor serioși par să aibă portofolii diversificate în care există relativ puțini BTC sau ETH”, a mai spus Christian Năsulea.

Și războiul din Ucraina are o influență asupra pieței cripto deoarece ”unii intermediari financiari nu mai pot fi folosiți pentru că aveau operațiuni în Rusia”. ”Există însă factori mai importanți care influențează piața cripto, cum ar fi problemele economice din China și modificările de algoritmi care nu mai permit minarea cu plăci grafice”, a mai precizat specialistul.

Două țări, El Salvador și Republica Centrafricană, au adoptat Bitcoin ca mijloc legal de plată. Ce s-a întâmplat cu acestea? ”În El Salvador oamenii au pierdut cam 1/8 din banii investiți în Bitcoin și în general populația preferă să nu folosească BTC”, a spus analistul economic.

Oficialii BCE, Bindseil şi Schaff au spus că bitcoin nu se potriveşte modelului unei investiţii şi nici nu era potrivită ca mijloc de plată.

”Designul conceptual al Bitcoin şi deficienţele tehnologice îl fac discutabil ca mijloc de plată: tranzacţiile reale cu bitcoin sunt greoaie, lente şi costisitoare”, au scris ei.

”Bitcoin nu a fost niciodată folosită într-o măsură semnificativă pentru tranzacţii legale din lumea reală. De asemenea, Bitcoin nu este potrivită ca investiţie. Nu generează fluxuri de numerar (cum ar fi imobiliare) sau dividende (cum ar fi acţiunile), nu poate fi utilizată în mod productiv (cum ar fi mărfurile) sau să ofere beneficii sociale (cum ar fi aurul). Prin urmare, evaluarea de piaţă a Bitcoin se bazează exclusiv pe speculaţii”, au spus ei.

