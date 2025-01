“Am furat de la familia mea. Am crezut că Bitcoin mă va face milionar”. Poveștile cutremurătoare ale celor ajunși pe marginea prăpastiei din cauza dependenței de criptomonede

Prețul Bitcoin a crescut vertiginos în ultimele luni, atingând un vârf de peste 108.000 de dolari spre sfârșitul anului trecut, în mare parte datorită promisiunii președintelui ales Donald Trump de a transforma SUA în „capitala cripto a lumii”.

Această ascensiune i-a determinat pe analiști să prezică faptul că Bitcoin ar putea ajunge la 120.000 de dolari la începutul acestui an. Unii cred că ar putea chiar să se dubleze până în 2025, scrie dailymail.com.

Cu toate acestea, în ciuda aparențelor, Bitcoin nu este absolut deloc o modalitate sigură de a face bani. Criptomonedele sunt volatile; fiecare boom și prăbușire a Bitcoin au fost însoțite de victime, iar acest ciclu probabil nu va fi diferit.

Euforia actuală poate oferi puțină consolare celor care și-au ruinat deja finanțele și viețile încercând să profite de această oportunitate. Dincolo de postările de pe rețelele sociale care etalează viețile luxoase pe care oamenii pretind că le-au obținut datorită Bitcoin, alții trăiesc o realitate foarte diferită.

Rețelele sociale abundă în povești aparent miraculoase de îmbogățire rapidă prin criptomonede.

Ceea ce nu menționează postările de pe Instagram și TikTok este faptul că criptomonedele sunt nereglementate și extrem de instabile, capabile să atragă oamenii și să le aducă pierderi devastatoare.

Criticii spun că, în cel mai bun caz, Bitcoin și alte criptomonede sunt doar o formă de jocuri de noroc.

Numărul tot mai mare de oameni care caută tratament pentru dependența de criptomonede pare să sprijine această opinie.

Bitcoin nu valora nimic când a fost lansat, în 2009. Totuși, creșterea sa rapidă din ultimii cinci ani, de la 3.439 de dolari la peste 100.000 de dolari, a captivat imaginația investitorilor mari și mici.

„Goana după aur digital” alimentează un interes uriaș pentru Bitcoin, chiar și din partea fondurilor de pensii conservatoare ale companiilor.

Cu toate acestea, conform grupului de sprijin pentru dependența de jocuri de noroc Gamcare, aproximativ 6.700 de persoane sau aproape 3% dintre toți cei care au apelat linia națională de asistență pentru jocuri de noroc anul trecut, au făcut-o din cauza problemelor legate de criptomonede și alte tranzacții financiare.

În 2020, acest număr era zero.

Mulți dintre aceștia au continuat să tranzacționeze chiar și după ce au acumulat pierderi mari și au ajuns să se izoleze de familie și prieteni, punând presiuni enorme asupra relațiilor lor.

Michael, care se află spre sfârșitul vârstei de 30 de ani, este unul dintre aceștia. El a crezut că a descoperit Sfântul Graal al unui sistem infailibil pentru a câștiga din cripto. A persistat în această iluzie chiar și atunci când pierderile sale au ajuns la niveluri devastatoare.

A început cu o serie de tranzacții profitabile, dar când succesul său s-a transformat în pierderi, reacția lui a fost să tranzacționeze din ce în ce mai intens, într-o încercare disperată de a-și recupera banii, până în punctul în care a avut nevoie de ajutor pentru dependența de jocuri de noroc.

Michael, care locuiește în sudul Angliei alături de soția și copiii săi, își leagă dependența de cripto de perioada studenției, când a descoperit că are talent la poker.

După ce a absolvit, a devenit jucător profesionist și câștiga un „venit decent”. Apoi, prietena sa, Sam, i-a spus că este însărcinată. În acel moment, Michael a decis că cel mai responsabil lucru de făcut era să înceapă o carieră convențională.

„Am avut motivația să nu joc imprudent, pentru că trebuia să susțin un copil”, a spus el.

Și-a găsit un loc de muncă la o companie de evenimente, iar în curând a obținut un credit ipotecar pentru o casă de familie.

Prima sa interacțiune cu cripto a avut loc în 2016, când un prieten i-a spus că a făcut un profit uriaș din Bitcoin și l-a îndemnat pe Michael să-l urmeze.

A refuzat. Apoi, în 2017, Michael a primit Bitcoin ca premiu la o petrecere organizată de angajatorul său pentru personal, dar s-a limitat să păstreze suma mică pe care o câștigase.

„Am crezut că am descoperit secretul”

Însă, în timpul lockdown-ului din cauza Covid, având timp liber, Michael și-a dezvoltat un interes pentru cripto. Ironia face că a vândut cripto-ul câștigat la începutul anului 2020, când prețul a scăzut.

Când piața a revenit, a reinvestit cu o înverșunare crescândă. La un moment dat, paria practic fiecare bănuț pe care îl avea. Se părea că decizia fusese una bună, deoarece deținerile sale în cripto valorau teoretic mai mult de 2,4 milioane de lire sterline.

Împins de dorința de a câștiga și mai mulți bani, a făcut greșeala fatală de a decide să nu valorifice niciunul dintre aceste câștiguri aparent evidente.

„Am crezut că am descoperit secretul,” spune el. „Am început să cumpăr o mulțime de monede, pe măsură ce piața începea încet să-și revină. Am cumpărat una la 3 dolari, care curând a ajuns la 22 de dolari. Aș fi putut, teoretic, să fac mii, dar nu am vândut nimic, iar aceasta a scăzut rapid la 6 dolari. Acesta a fost un preludiu a ceea ce avea să urmeze.”

Bitcoin și-a cvintuplat valoarea pe parcursul anului 2020, iar deși Michael câștiga bani pe bandă rulantă, acest lucru nu i-a fost suficient. A conceput un plan prin care să își împrumute Bitcoinii și alte criptomonede pentru bani, folosind platforme online de creditare. Acestea conectează persoanele care doresc să împrumute Bitcoini și au garanții, cu cei care sunt dispuși să îi împrumute la o dobândă stabilită. Michael a folosit banii primiți din aceste împrumuturi pentru a cumpăra și mai multe criptomonede.

La început, acest plan a funcționat fantastic, amplificându-i câștigurile. Mai târziu însă, a multiplicat și pierderile. În acel moment, Michael admite că a cedat în fața lăcomiei.

„În loc să mă gândesc la câți bani aveam și la toate lucrurile pe care le-aș fi putut face cu ei, mă gândeam doar la cât mai mult aș putea câștiga,” a spus el.

În mai 2021, piața cripto s-a prăbușit, iar Michael a pierdut instantaneu jumătate din presupusa sa avere în criptomonede.

„Aveam mentalitatea unui jucător de noroc”

Nici măcar acest lucru nu l-a făcut să-și revină. Era convins că Bitcoin și celelalte criptomonede își vor reveni. Nu a fost așa.

Din nou, nu s-a putut opri. În loc să-și reducă pierderile, și-a dublat miza în încercarea de a-și recupera banii.

„Aveam mentalitatea unui jucător de noroc,” a spus el. „Am început să îmi asum riscuri din ce în ce mai mari într-un moment în care piața era în declin, iar acest lucru avea puțin sens.”

Michael a abordat apoi o strategie diferită și a început să parieze pe faptul că Bitcoin și alte criptomonede vor scădea, folosind spread-betting. Aceasta presupune să pariezi dacă valoarea unui activ va crește sau va scădea, iar câștigurile sau pierderile sunt determinate de fluctuațiile de preț. Cu cât mișcarea prețului este mai mare, cu atât câștigurile sau pierderile sunt mai semnificative. De această dată, însă, ele și-au revenit, astfel că Michael a pierdut din nou.

Starea sa mentală a început să se deterioreze, odată cu situația financiară. Rămânea treaz toată noaptea, urmărind prețurile criptomonedelor. A început să își neglijeze locul de muncă și familia, care, spre sfârșitul acelui an, a organizat o intervenție. Catalizatorul a fost faptul că a lipsit de la aniversarea de 60 de ani a soacrei sale pentru a urmări tranzacțiile sale cripto.

„În acel weekend, fratele meu a apărut neanunțat la mine acasă și a organizat o intervenție. Mi-a explicat cum îmi afectau tranzacțiile pe toți cei din jurul meu – inclusiv familia – și, bazându-se pe starea mentală în care m-a găsit, a fost extrem de aproape să mă trimită la un spital pentru ajutor,” a spus el.

După ce nu a reușit să-și respecte promisiunile de a înceta să tranzacționeze cripto, starea sa mentală s-a înrăutățit constant.

El spune că soția sa a făcut „o treabă incredibilă” încercând să-i protejeze pe copii de ceea ce i se întâmpla, dar absența sa din viața lor devenea tot mai evidentă. „Nu eram prezent, chiar și atunci când eram acasă,” admite el.

Întâlnirea care i-a deschis ochii

Pentru Michael, drumul spre recuperare a început când el și fratele său s-au confesat șefului său, care a fost susținător: „Șeful meu mi-a spus că voi pierde totul dacă voi continua pe acest drum și că trebuie să mă opresc – era sincer îngrijorat pentru sănătatea mea. Acea întâlnire mi-a deschis ochii.” În cele din urmă, a contactat organizația caritabilă Gamcare și a fost trimis către un terapeut și tratament. Acum, participă la întâlniri Gamblers Anonymous în fiecare săptămână. Este reticent să discute despre familia sa și despre cât de mult mai are de parcurs pentru a reconstrui relațiile cu cei dragi.

„Am eliminat complet cripto și jocurile de noroc din viața mea, și abia atunci am putut să-mi încep cu adevărat recuperarea,” a spus el. „Am căzut victimă unei dependențe de jocuri de noroc care aproape mi-a distrus viața. Din fericire pentru mine, nu a reușit pe deplin.”

Alex, care locuiește în Midlands alături de soția și cei doi copii, este o altă victimă a dependenței de cripto. A ajuns atât de jos încât a furat de la propria familie și chiar a luat în considerare să vândă casa fără să-și informeze soția – acte josnice pe care nu le-ar fi acceptat niciodată dacă nu ar fi fost prins în capcana cripto.

Deja dependent de jocuri de noroc de mai bine de jumătate din viață când a descoperit tranzacționarea cu cripto, Alex s-a convins singur că aceasta era o opțiune mai puțin dăunătoare. S-a dovedit a fi o cale chiar mai distructivă.

Ca și în cazul lui Michael, Alex s-a izolat de familie și prieteni din cauza tranzacționării compulsive, zi și noapte. A neglijat mica afacere de succes pe care o avea, lăsând-o să se prăbușească. Totul și toată lumea din viața lui au trecut pe plan secund din cauza dependenței sale, scrie dailymail.com.

„Era o mizerie pură. Nu-mi vedeam familia, nu mergeam la muncă, eram tot timpul pe telefon, zi și noapte. Eram acolo, dar nu eram cu adevărat acolo. Eram lipit de telefon, urmărind prețurile,” a spus el.

„Am ajuns într-un punct în care nu mai aveam empatie.”

Alex a furat bani de la familie, inclusiv de la fratele și mama sa, și a folosit cardurile lor de credit când a rămas fără bani. La un moment dat, căuta informații despre cum să vândă casa fără să-și informeze soția.

„Nu am crezut că ceea ce făceam era joc de noroc. M-am convins că era diferit pentru că aveam un sistem. În mintea mea, eram un trader financiar,” spune el.

„Mă uit înapoi la momentul când criptomonedele mele au crescut și au atins 1 milion de lire. Dacă aș fi făcut acest lucru cu jocuri de noroc obișnuite, ar fi fost mai ușor pentru mine să accept că sunt un dependent. Cu criptomonede, mi-a luat mai mult timp să accept asta.”

„Dacă cumperi criptomonede, trebuie să fii pregătit să pierzi toți banii tăi”

Profesoara Henrietta Bowden-Jones, consilier național al NHS Anglia pe probleme de daune cauzate de jocurile de noroc, se teme că creșterea uluitoare a valorii Bitcoin va duce la mai multe persoane care vor avea probleme din cauza tranzacționării de criptomonede.

„Aceasta este o problemă foarte îngrijorătoare. Când oamenii devin dependenți de tranzacționare, comportamentul lor nu este diferit de cel al unui jucător de noroc, cu o preocupare intensă de a urmări pierderile, ceea ce îi poate face să se simtă disperați și chiar suicidari,” a spus ea.

Autoritatea de Conduită Financiară spune că face progrese în dezvoltarea unui regim de reglementare care va permite investitorilor să tranzacționeze criptomonede într-un mod sigur și securizat. Până atunci, avertizează Matthew Long, directorul de plăți și active digitale al autorității: „Dacă cumperi criptomonede, trebuie să fii pregătit să pierzi toți banii tăi.”

Și dacă devii dependent, s-ar putea să pierzi mult mai mult decât atât.

