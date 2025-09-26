Studenții beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a. Care este singura condiție anunțată de CFR Călători

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:27
587 citiri
Studenții beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a. Care este singura condiție anunțată de CFR Călători
Tren CFR FOTO Facebook/ CFR Călători

Studenții din România beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați, informează CFR Călători.

„În conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați”, se menționează în comunicat.

Totodată, de reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare, menționează CFR Călători.

Potrivit sursei citate, pentru a beneficia de bilete/abonamente cu reducere 90% studenții trebuie să prezinte: legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituția la care studentul este înmatriculat și actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

Studenții care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document/certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor.

„Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete/abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimației de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025”, se mai precizează în comunicat.

Studenții din anul I, până la obținerea legitimației de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025 și în baza adeverinței, în original, emisă de unitatea de învățământ pentru anul universitar 2025-2026.

„Începând cu data de 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenții din anul I. La verificarea călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere și legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original”, precizează CFR Călători.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenții pot prezenta legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2024-2025, iar studenții din anul I pot prezenta adeverința care atestă calitatea de student.

„Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicația descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat”, se arată în comunicat.

Ca noutate, CFR Călători informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, începând cu data de 1 octombrie 2025, studenții cetățeni români care sunt înmatriculați la instituțiile de învățământ superior din străinătate la forma de învățământ cu frecvență beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

În schimb, pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători
Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători
CFR Călători a anunțat miercuri, 24 septembrie, că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 00:00 – 05:00, platforma de cumpărare online a biletelor va fi...
Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
Sediul unei judecătorii din Chișinău a fost evacuat vineri, 26 septembrie, în urma unei alerte cu bombă, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova....
#bitele tren studenti, #bilete clasa doua, #reducere bilete studenti, #CFR Calatori , #studenti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
O singura dorinta, dupa ce a venit nota de plata si a aflat de pedeapsa de 20 de ani! "Mare dezamagire"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Niciodata in viata lui". Gigi Becali s-a convins de Mamadou Thiam si a facut anuntul

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rușii au început să fie deranjați. „În al patrulea an de război, noi nu am reușit să distrugem infrastructura energetică a Ucrainei, dar ei o distrug pe a noastră.”
  2. Șefii ANPC au scăpat de control judiciar și revin pe posturi. Avocatul Cuculis: „Măsuri abuzive!”
  3. Rusia nu ia în serios îndemnul lui Trump ca țările NATO să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: "Manevră politică pentru negocieri"
  4. Replică dură de la Moscova după amenințările lui Zelenski că va lovi Kremlinul și ale NATO că ar doborî avioane rusești. "Iresponsabili"
  5. Studenții beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a. Care este singura condiție anunțată de CFR Călători
  6. SUA au testat racheta care ar aduce apocalipsa nucleară asupra Rusiei, în caz de război. Exercițiul a avut loc în Atlantic
  7. Ce este Serratia marcescens bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
  8. Serghei Lavrov a ieșit la atac: „NATO și UE au declarat război împotriva țării mele”
  9. Fiica lui Meme Stoica a devenit prezentatoare. Unde poate fi văzută Teodora
  10. Microsoft restricționează accesul Ministerului israelian al Apărării la servicii cloud. Care este motivul