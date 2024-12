Tragedia trăită de cântărețul Bitză, concurent „Survivor România 2025”. Teama cu care pleacă în Republica Dominicană

Bitză se numără printre cei 19 concurenți de la „Survivor România 2025”, iar participarea în show-ul de la PRO TV o vede ca pe o mare provocare. Artistul pleacă în Dominicană cu o mare teamă, pe care speră să o depășească.

Bitză speră să nu i se facă rău de la foame și nici să aibă conflicte cu ceilalți concurenți. Cântărețul a spus că a mai ținut diete de-a lungul vieții, însă printr-o înfometare de trei luni nu a mai trecut. Rămâne de văzut și dacă artistul va rezista atât de mult la „Survivor România 2025”.

Bitză, gata de competiția „Survivor România”. Pleacă, însă, cu o mică teamă

„Nu sunt rău de foame. Probabil că o să fie câteva zile, cinci zile, șapte zile, zece zile, în care se adaptează corpul și, ulterior, nu cred că o să am probleme. Adică, de-a lungul timpului am ținut diete, post, etc.

Dar, totuși, trei luni de foame, nu. N-au apărut trei luni de foame niciodată în viața mea până acum. Deci, foamea ar fi o îngrijorare și, în al doilea rând, colectivul. Colegii mei de echipă nu-i cunosc, nu știu ce fel de caracter au, ce temperament. La rândul lor, cum suferă de foame, cum se adaptează la condițiile acelea extreme”, a spus Bitză pentru Click.

Bitză a dezvăluit pentru sursa menționată și care a fost cel mai greu moment din viața lui, anume trecerea în neființă a tatălui său, peste care a trecut destul de greu. L-a marcat profund pe artist și vorbește cu durere despre tragedia trăită în familie.

Ads

„Moartea tatălui meu, acum ceva timp, care mi-a dat foarte rău la moral și la vibe. M-am pus pe picioare destul de greu”, a mai spus artistul pentru click.

Ads