Ministrul de Interne și șeful CNAIR, acuzați că blochează aplicarea legii prin care șoferii pot fi amendați dacă încalcă regulile de circulație. "Liber la bizoneală în orașe!"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 17:58
121 citiri
Ministrul de Interne și șeful CNAIR, acuzați că blochează aplicarea legii prin care șoferii pot fi amendați dacă încalcă regulile de circulație. "Liber la bizoneală în orașe!"
Sistem de monitorizare a traficului rutier FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructură

Chiar dacă există legislație, infrastructură și tehnologie, șoferii care încalcă regulile de circulație („bizonii șoselelor”), nu pot fi amendați deși sunt surprinși pe camerele de monitorizare a traficului din interiorul și din afara localităților.

Din acest motiv, Asociația Pro Infrastructură îi acuză, într-o postare pe Facebook, pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu și pe șeful CNAIR, Cristian Pistol, de indolență și blocarea aplicării legii.

Sub titlul "Predoiu și Pistol, indolența și bizonii", cei de la Pro Infrastructură scriu despre "realitatea cruntă românească".

"Deși avem legi de ani de zile și capacitate tehnică, lipsește doar dorința ministrului Internelor, Cătălin Predoiu, și a Directorului General CNAIR, Cristian Pistol, de a salva vieți operaționalizând sistemele de monitorizare trafic care să dea amenzi șoferilor în și între localități.

Statul român vede fărădelegile pe camerele de supraveghere pe care primăriile și administratorii drumurilor din toată țara le au instalate în spațiile publice. Prin OUG 84/2024, Poliția Rutieră primește puterea de a folosi imaginile surprinse de aceste camere ca să amendeze șoferii", se arată pe pagina de Facebook a Asociației.

"În martie 2025 îi atrăgeam atenția domnului Predoiu că nu dă ordinul de ministru necesar care să stabilească normele de aplicare. Între timp, l-a dat: Ordinul nr. 99 din 25 iunie 2025. Din acel moment, MAI poate încheia bine-mersi protocoale cu primăriile din țară și să aplice amenzi.

Unii primari chiar îi cer public ministrului să pună treaba în funcțiune. Dar nu, Predoiu și subordonații săi inventează scuze. Ba că nu există un centru național care să centralizeze cererile venite din țară și să scrie procesele verbale de contravenție, ba că trebuie să modifice legea. Pentru care a dat ordin de ministru în urmă cu 4 luni. Noaptea minții.

Așa că, liber la bizoneală în orașe! Mers ca demenții, trecut pe roșu și omorât mămici și copii pe trecerea de pietoni", se mai arată în postarea Pro Infrastructură.

Dar asta nu e tot, avertizează reprezentanții aceleiași Asociații.

"Intră în scenă șeful CNAIR, Cristian Pistol. Care are cadru normativ creat nu în iunie 2024, ci în decembrie 2022. Legea 383/29.12.2022 instituie sistemul e-SIGUR care urmărește realizarea obiectivului general al Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030, respectiv reducerea cu 50%, până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate și cu 50% a numărului persoanelor grav rănite în urma producerii accidentelor rutiere".

Operaționalizarea sistemului e-SIGUR este jalon PNRR. CNAIR trebuia să pună camere pe autostrăzi și drumuri naționale, să trimită imaginile la MAI și să dea amenzi șoferilor care încalcă regulile Codului Rutier, se mai arată în mesajul Asociației Pro Infrastructură.

"Zis și nefăcut! Timp de doi ani și jumătate, Pistol n-a vrut sau n-a putut nici măcar să lanseze licitația pentru achiziția componentelor sistemului: portaluri, camere, software, servere și ce mai e nevoie. Acum nu mai este timp, iar e-SIGUR a pierdut complet finanțarea PNRR alocată!

Tocmai bine: fără licitație, fără finanțare, deci liber la bizoneală și în afara orașelor! Ca de obicei, și în cazurile domnilor Predoiu și Pistol, ori e vorba de nepăsarea și incompetența funcționarului român, ori este rea voință și complicitate".

În final, reprezentanții Asociației îi cer secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu să spună "câți vitezomani a prins, câte amenzi s-au dat".

"În martie, MAI a lansat cu surle și trâmbițe radarele e-SIGUR pe trepied. Poate ne spune chestorul și secretarul de stat Bogdan Despescu despre rezultate: câți vitezomani a prins, câte amenzi s-au dat. Solicităm transparență, dacă viața chiar are prioritate!", conchide Asociația Pro Infrastructură.

A fost semnat contractul pentru Drumul Expres Oar - Satu Mare. Cei 11 km fac legătura cu frontiera cu Ungaria
A fost semnat contractul pentru Drumul Expres Oar - Satu Mare. Cei 11 km fac legătura cu frontiera cu Ungaria
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți, 21 octombrie, semnarea contractului pentru construirea drumului expres Oar - Satu Mare, aproape 11 km. Construcția va asigura și...
Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei
Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei
Un ministru român de Interne a ajuns, pentru prima dată, într-o vizită oficială în Arabia Saudită. Ministrul Cătălin Predoiu a fost în Arabia Saudită pe parcursul zilei de 20...
#bizonii soselelor, #amenzi soferi viteza, #Catalin Predoiu, #cristian pistol , #amenzi circulatie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a reaparut in public, dupa trei ani si jumatate! Marca: "E de nerecunoscut"
ObservatorNews.ro
O bunicuta din Gorj s-a trezit fara 77.000 de lei, dupa ce nepoata ei s-a apucat de facut tranzactii bancare
DigiSport.ro
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: platesti 11,4 milioane de dolari si cumperi Steaua! Raspunsul omului de afaceri

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul de Interne și șeful CNAIR, acuzați că blochează aplicarea legii prin care șoferii pot fi amendați dacă încalcă regulile de circulație. "Liber la bizoneală în orașe!"
  2. Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, va ajunge din celulă în propria locuință. Judecătorii au înlocuit măsura preventivă
  3. Fostul ministru Budăi îl ironizează pe premierul Bolojan, care fusese avertizat că legea pensiilor speciale va pica la CCR: "A fost doar o fentă de imagine"
  4. De ce summitul Putin-Trump a fost anulat: „Negocierea nu e focalizată pe Ucraina”
  5. Șapte suspecţi, arestați în România și Franța în dosarul de trafic internațional cu cai de tracţiune. La ce valoare erau estimate animalele FOTO
  6. NATO se antrenează pentru un război la scară mare. Exercițiu în premieră, desfășurat pe două continente. Anunț de ultimă oră de la alianța nord-atlantică
  7. Reacția spitalului privat din Constanța după raportul Ministerului Sănătății care semnala inclusiv dezinfectanți expirați și autorizație de funcționare ilegală
  8. CTP îl compară pe Donald Trump cu Ceaușescu: ”Putin nu ține să-l dea jos, doar își bate joc de el, ca de un prost”
  9. Grindeanu l-a pus la punct pe fostul judecător CCR, supărat că primește pensie de "doar" 10.000 de euro. "Se face tam-tam pentru că e anormală"
  10. Un fost polițist a ajuns după gratii după ce a avertizat un suspect că va fi vizat de percheziții