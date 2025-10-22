Ministrul de Interne și șeful CNAIR, acuzați că blochează aplicarea legii prin care șoferii pot fi amendați dacă încalcă regulile de circulație. "Liber la bizoneală în orașe!"

Chiar dacă există legislație, infrastructură și tehnologie, șoferii care încalcă regulile de circulație („bizonii șoselelor”), nu pot fi amendați deși sunt surprinși pe camerele de monitorizare a traficului din interiorul și din afara localităților.

Din acest motiv, Asociația Pro Infrastructură îi acuză, într-o postare pe Facebook, pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu și pe șeful CNAIR, Cristian Pistol, de indolență și blocarea aplicării legii.

Sub titlul "Predoiu și Pistol, indolența și bizonii", cei de la Pro Infrastructură scriu despre "realitatea cruntă românească".

"Deși avem legi de ani de zile și capacitate tehnică, lipsește doar dorința ministrului Internelor, Cătălin Predoiu, și a Directorului General CNAIR, Cristian Pistol, de a salva vieți operaționalizând sistemele de monitorizare trafic care să dea amenzi șoferilor în și între localități.

Statul român vede fărădelegile pe camerele de supraveghere pe care primăriile și administratorii drumurilor din toată țara le au instalate în spațiile publice. Prin OUG 84/2024, Poliția Rutieră primește puterea de a folosi imaginile surprinse de aceste camere ca să amendeze șoferii", se arată pe pagina de Facebook a Asociației.

"În martie 2025 îi atrăgeam atenția domnului Predoiu că nu dă ordinul de ministru necesar care să stabilească normele de aplicare. Între timp, l-a dat: Ordinul nr. 99 din 25 iunie 2025. Din acel moment, MAI poate încheia bine-mersi protocoale cu primăriile din țară și să aplice amenzi.

Unii primari chiar îi cer public ministrului să pună treaba în funcțiune. Dar nu, Predoiu și subordonații săi inventează scuze. Ba că nu există un centru național care să centralizeze cererile venite din țară și să scrie procesele verbale de contravenție, ba că trebuie să modifice legea. Pentru care a dat ordin de ministru în urmă cu 4 luni. Noaptea minții.

Așa că, liber la bizoneală în orașe! Mers ca demenții, trecut pe roșu și omorât mămici și copii pe trecerea de pietoni", se mai arată în postarea Pro Infrastructură.

Dar asta nu e tot, avertizează reprezentanții aceleiași Asociații.

"Intră în scenă șeful CNAIR, Cristian Pistol. Care are cadru normativ creat nu în iunie 2024, ci în decembrie 2022. Legea 383/29.12.2022 instituie sistemul e-SIGUR care urmărește realizarea obiectivului general al Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030, respectiv reducerea cu 50%, până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate și cu 50% a numărului persoanelor grav rănite în urma producerii accidentelor rutiere".

Operaționalizarea sistemului e-SIGUR este jalon PNRR. CNAIR trebuia să pună camere pe autostrăzi și drumuri naționale, să trimită imaginile la MAI și să dea amenzi șoferilor care încalcă regulile Codului Rutier, se mai arată în mesajul Asociației Pro Infrastructură.

"Zis și nefăcut! Timp de doi ani și jumătate, Pistol n-a vrut sau n-a putut nici măcar să lanseze licitația pentru achiziția componentelor sistemului: portaluri, camere, software, servere și ce mai e nevoie. Acum nu mai este timp, iar e-SIGUR a pierdut complet finanțarea PNRR alocată!

Tocmai bine: fără licitație, fără finanțare, deci liber la bizoneală și în afara orașelor! Ca de obicei, și în cazurile domnilor Predoiu și Pistol, ori e vorba de nepăsarea și incompetența funcționarului român, ori este rea voință și complicitate".

În final, reprezentanții Asociației îi cer secretarului de stat din MAI Bogdan Despescu să spună "câți vitezomani a prins, câte amenzi s-au dat".

"În martie, MAI a lansat cu surle și trâmbițe radarele e-SIGUR pe trepied. Poate ne spune chestorul și secretarul de stat Bogdan Despescu despre rezultate: câți vitezomani a prins, câte amenzi s-au dat. Solicităm transparență, dacă viața chiar are prioritate!", conchide Asociația Pro Infrastructură.

