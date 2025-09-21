S-a încheiat finala BJK Cup. Cine e noua și vechea campioană din tenisul feminin

Italia a triumfat în BJK Cup FOTO BJK Cup

O echipă a Italiei inspirată şi-a apărat cu succes, duminică, trofeul Billie Jean King, cu o victorie de 2-0 în finala cu Statele Unite, deţinătoarea unui record de 18 titluri. Italia a ajuns la şase titluri în cea mai importantă competiţie feminină pe echipe.

Elisabetta Cocciaretto şi Jasmine Paolini au câştigat ambele meciurile de simplu, ajutând ţara lor să triumfe la Shenzhen şi prelungind aşteptarea americanelor pentru un nou titlu după succesul anterior din 2017.

„A fost o săptămână cu adevărat minunată şi este întotdeauna uimitor să joci în această competiţie...Vreau doar să mulţumesc tuturor, a fost incredibil”, a declarat Paolini.

Victoria cu 6-4, 6-2 a lui Paolini a fost prima pentru ea în cea de-a şasea confruntare cu Jessica Pegula şi a ajutat Italia să devină prima echipă care a câştigat titluri consecutive de când Republica Cehă a ridicat trei trofee consecutive între 2014 şi 2016.

În primul meci al finalei, Elisabetta Cocciaretto s-a impus cu 6-4, 6-4 în faţa Emmei Navarro.

„A fost un meci incredibil pentru mine”, a declarat Cocciaretto, numărul 91 mondial, care a revenit de la 2-4 în setul al doilea şi a învins-o pe adversara sa în 89 de minute, în faţa unei săli pline la Shenzhen Bay Sports Centre Arena. „Ştiam că este o jucătoare foarte bună şi că trebuie să joc cel mai bun tenis al meu...Sunt foarte fericită de performanţa mea şi de punctul pe care l-am câştigat pentru Italia.”

