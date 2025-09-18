Legendarul Bjorn Borg a vorbit despre dependența de cocaină și cancerul de prostată: ”Mi-era rușine!”

Suedezul Bjorn Borg, o legendă a tenisului în anii 1970, vorbește într-o autobiografie publicată joi despre vechea sa dependență de cocaină și cancerul de prostată cu care a fost diagnosticat, relatează AFP.

În memoriile sale, intitulate Hjartslag (Bătăi ale inimii), fostul jucător de tenis în vârstă de 69 de ani dezvăluie câțiva ani de dependență și de luptă cu demonii săi.

”Prima dată când am încercat cocaină, am simțit o stare de euforie la fel de puternică cum mi-o dăduse tenisul odată”, a scris el despre prima sa experiență cu acest drog, la începutul anilor 1980, în mitica discotecă Studio 54 din New York.

Cei mai grei ani ai dependenței sale au avut loc la Milano, în timp ce era căsătorit cu cântăreața italiană Loredana Berte.

”Noi (el și Loredana Berte) eram în companie proastă și drogurile și pastilele erau la îndemâna noastră, așa că eu eram în cel mai adânc întuneric”, povestește Borg.

În 1996, el s-a prăbușit, din cauza drogurilor, pe un pod din Olanda, chiar înainte de un meci pentru veterani.

Când s-a trezit în spital, tatăl său stătea în fața lui. ”Nu a spus nimic, era atât de jenant. Mi-era foarte rușine”, și-a amintit el joi, în cadrul programului Skavlan de pe postul public de televiziune SVT.

De asemenea, el dezvăluie în cartea sa că a avut cancer la prostată, descoperit în septembrie 2023.

”Riscul răspândirii există și este ceva cu care va trebui să trăiesc o vreme, cu anxietatea de a ști la fiecare șase luni dacă a fost detectat la timp cancerul”, a declarat Bjorn Borg.

La emisiunea Skavlan, Borg a asigurat că se simte bine astăzi și face sport în fiecare zi. ”N-am mai jucat tenis de șase ani”, recunoaște el, însă.

Borg a revoluționat tenisul câștigând Wimbledon de cinci ori și Roland Garros de șase ori. Suedezul și-a încheiat cariera la vârsta de 26 de ani, în 1983.

Întrebat despre dopajul în tenis, el a răspuns că ”știe că există în rândul juniorilor”.

Borg l-a menționat pe Jannik Sinner, numărul doi mondial, care a reluat colaborarea cu fostul său preparator fizic, Umberto Ferrara, implicat în testele sale pozitive pentru un steroid anabolizant, ce i-au adus o suspendare de trei luni din circuit.

”L-a concediat pe unul dintre antrenorii lui, pe preparatorul său fizic. Și apoi, odată ce totul s-a calmat, l-a adus înapoi pe același antrenor de fitness. Mi se pare foarte ciudat. Nu știu mai multe”, a spus el.

Prima soție a lui Borg a fost jucătoarea română de tenis Mariana Simionescu.

