Tefal dă startul reducerilor de Black Friday: prețuri de neratat

Noiembrie vine, ca în fiecare an, cu un val de oferte și reduceri. Dacă ai în plan să-ți reorganizezi bucătăria sau să îți cumperi electrocasnice de top la prețuri atractive, este momentul ideal să arunci o privire peste ce îți oferă Tefal de Black Friday.

Poți găsi exact ceea ce ai nevoie în materie de electrocasnice care îți simplifică rutina zilnică, de la friteuze cu aer cald, pentru gătit rapid și sănătos, până la multicookere, tigăi, grătare electrice sau fiare de călcat. Toate la prețuri speciale, valabile pentru o perioadă limitată.

Când are loc Black Friday la Tefal și cum te pregătești pentru cumpărături inspirate

Pentru a-ți oferi ocazia să explorezi gama de oferte și să alegi ce îți trebuie, Tefal organizează Black Friday între 3 și 28 noiembrie. Totuși, ca să nu ai surprize legate de epuizarea stocului, cel mai bine este să te pregătești din timp și să nu aștepți ultima zi de reduceri. Iată cum să faci cumpărături cât mai inspirate:

Gândește-te la ce ți-ar fi cu adevărat util - poate îți dorești un fier de călcat mai performant, un air fryer cu care să pregătești rețete mai sănătoase; sau un multicooker care simplifică gătitul.

Decide care sunt prioritățile - dacă nu ai momentan buget pentru mai multe produse, decide care sunt prioritare și ce ai putea achiziționa ulterior. Nu pierde însă din vedere faptul că Black Friday e perioada optimă pentru cumpărături la prețuri speciale.

Compară produsele - accesează site-ul Tefal și descoperă care sunt funcțiile și specificațiile produselor preferate. Astfel îți va fi mai ușor să iei o decizie.

Ce găsești în oferta de Black Friday la Tefal - produse de neratat

Când vine vorba de produse pentru casă, este important să alegi variante de calitate, care îți simplifică viața de zi cu zi. În oferta de Black Friday Tefal găsești produse de înaltă calitate, eficiente și adaptate oricărui stil de viață.

Friteuze cu aer cald - perfecte pentru când vrei să gătești rapid și sănătos, cu mai puțin ulei.

Multicookere - aparate versatile, ce îți permit să gătești o varietate mare de rețete cu un minimum de efort.

Tigăi și oale - sunt esențiale în bucătărie, deci o investiție bună pentru gătitul zilnic.

Grătare electrice - ideale dacă iubești gustul de grătar și vrei o variantă rapidă și ușor de folosit în orice situație.

Fiare, stații de călcat și aparate de călcat vertical - pentru haine bine îngrijite, timp câștigat și mai puțin stres.

Produse de neratat din oferta Tefal

Nu te poți decide ce să pui pe lista de cumpărături? Avem pentru tine câteva sugestii de produse utile în orice locuință. Fie că vrei să gătești mai rapid, să mănânci mai sănătos sau să calci rufele mai simplu, ai de unde alege:

Accesoriu multicooker Tefal Cook4Me+ Extra Crisp Lid

Transformă multicookerul într-un mini-cuptor cu 4 funcții automate: rotisare, grătar, prăjire și coacere. Îl conectezi la Cook4Me+ iar el se ocupă de restul. Gătești cu până la 30% mai rapid decât într-un cuptor clasic, cu un consum mai mic de energie și foarte puțin ulei.

Friteuză cu aer cald Tefal Easy Fry Silence

Cu o capacitate generoasă de 5 litri, 10 programe automate, temperatură ajustabilă și tehnologia Extra-Crisp, friteuza Easy Fry Silence este printre cele mai silențioase din gama Tefal. Se curăță ușor, ocupă puțin spațiu și vine cu rețete incluse în aplicația My Tefal.

Stație de călcat cu abur Tefal Pro Express Eco

Este puternică, eficientă și prietenoasă cu mediul. Jetul de abur netezește chiar și cele mai dificile cute, iar modul Eco reduce consumul de energie fără să compromită performanța.

Set de 6 vase de gătit Tefal Opti'Space

Conține oale și cratițe din oțel inoxidabil, cu design compact. Capacele plate și mânerele ergonomice fac depozitarea ușoară, iar produsele sunt compatibile cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție și cuptor.

Mixer de mână Tefal PowerMix Silence

Cu un motor de 600 W și tehnologie avansată de reducere a zgomotului, aparatul are 6 trepte de viteză, funcție Turbo, teluri și cârlige din inox. Totodată, include un picior pasator inclus pentru supe, piureuri sau smoothie-uri.

Set de 3 vase de gătit Tefal Ingenio Generous Cook

Dacă gătești des și în cantități mari, acest set stivuibil e o adevărată salvare. Datorită mânerului detașabil, ocupă cu până la 50% mai puțin spațiu decât vasele clasice, iar învelișul antiaderent îmbunătățit și indicatorul termic Tefal fac gătitul mai simplu și mai eficient în fiecare zi.

Espressor automat Krups Intuition Experience+

Visezi la o cafea perfectă? Cu ecran tactil intuitiv, funcții programabile și peste 20 de rețete la o atingere, acest espressor transformă rutina cafelei într-o experiență personalizată. Îți oferă 8 profiluri de utilizator, 3 trepte de temperatură și tehnologie de spumare a laptelui pentru băuturi perfecte, calde sau reci.

Blender vertical Tefal Quickchef 3 în 1

Versatil și puternic, blenderul Quickchef are 20 de trepte de viteză, funcție Turbo și tehnologie Powelix pentru performanțe rapide și eficiente. Include tocător, tel și pahar gradat, iar sistemul antistropire și mânerul antialunecare îți oferă control și confort.

Aparat de călcat vertical cu abur Tefal Origin Home

Cu abur continuu de 42 g/min, e gata de utilizare în doar 45 de secunde și este eficient pe orice tip de țesătură. În plus, igienizează canapele, draperii și așternuturi, totul mai ușor ca oricând, datorită suportului ergonomic.

Fierbător Tefal Majestuo

Elegant și inteligent, are o capacitate de 1.5 litri, ecran tactil și 9 trepte de temperatură pentru băuturi fierbinți. Cu funcție de menținere la cald, bază rotativă 360° și filtru anticalcar detașabil, îmbină tehnologia cu designul modern.

Grătar electric Tefal OptiGrill Elite

Cu 12 programe automate, tehnologie inteligentă și funcția Searing Boost pentru un rezultat ca la restaurant, poate pregăti de la pui, vită și pește până la legume. Senzorul special detectează grosimea ingredientelor și reglează temperatura în funcție de preferințele tale. Se curăță ușor, datorită plăcilor și tăviței detașabile compatibile cu mașina de spălat vase.

Fier de călcat Tefal Ultimate Pure

Pentru țesături fără cute și fără depuneri de calcar, fierul utilizează un jet de abur puternic de 260 g/min și abur variabil de până la 60 g/min. Tehnologia exclusivă Micro-Calc filtrează 100% aburul, protejând hainele. Talpa ultra alunecoasă și puterea crescută îl fac ideal pentru sesiuni rapide și eficiente de călcat.

Aparat de călcat vertical cu abur Tefal Access Steam First

Perfect pentru retușuri rapide sau haine delicate, se încălzește în doar 15 secunde și are abur constant de 20 g/min. E ușor, compact, are funcție de oprire automată și vine cu perie pentru țesături.

Stație de călcat de înaltă presiune Tefal Pro Express Ultimate

Puternică și inteligentă, netezește fără efort chiar și țesăturile groase. Tehnologia Smart Steam detectează mișcarea fierului și reglează automat cantitatea de abur, pentru sesiuni de călcat mai rapide și mai eficiente. Rezervorul de 1.9 litri îți oferă autonomie generoasă, iar rezultatele sunt la nivel profesional.

Stație de călcat Tefal Express Power

Cu o presiune de 6.3 bari, abur variabil de până la 120 g/min și un jet puternic de 420 g/min, această stație de călcat este ideală pentru sesiuni rapide și eficiente. Tehnologia No Setting elimină riscul arderii hainelor, oferind combinația perfectă între temperatură și abur pentru toate tipurile de țesături. O alegere sigură pentru o garderobă mereu impecabilă, fără stres.

Mașină de tocat carne Tefal HV8 Plus 9 în 1

Puternică și multifuncțională, poate toca până la 4,5 kg de carne pe minut, iar funcția Reverse previne blocajele. Dispune de 3 site din inox, 6 accesorii pentru răzuire, feliere, cuburi, cârnați și kebbe, plus un cuțit autoascuțit pentru rezultate optime.

Black Friday este momentul cel mai bun pentru a-ți achiziționa electrocasnicele de care ai nevoie, iar produsele Tefal sunt gândite astfel încât să fie practice, durabile și eficiente. În această perioadă le găsești la prețuri speciale, valabile în limita stocurilor disponibile. O investiție de care te vei bucura ani întregi, alături de cei dragi, merită cu siguranță.

