Șeful celui mai mare magazin online din România se așteaptă la încasări-record, de Black Friday: „Lucrurile s-au mai așezat”

Șeful eMag, cel mai mare magazin online din România, a oferit o prognoză surprinzătoare în privința evoluției financiare a companiei pe care o reprezintă, pentru anul 2026, dar și pentru 2027. CEO-ul Tudor Manea crede că anul următor va fi „mai bun” decât anul acesta.

Întrebat ce așteptări are pentru anul viitor, ținând cont de valul de măsuri fiscale din 2026, Manea a declarat: „Părerea mea e că anul 2027 ar trebui să fie un an mai bun decât anul curent”.

În opinia oficialului magazinului online, „lucrurile s-au mai așezat în România”.

„Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în România în următoarele șase luni. Cea mai mare parte a vânzărilor noastre sunt în categorii discreționare. Dacă lucrurile în România merg bine, cum s-au așezat în ultima perioadă, aș spune că o să avem o creștere bună”, a transmis Manea, într-o conferință de presă.

Pentru ediția din acest an a Black Friday, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul din 2025.

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Livrările comenzilor de Black Friday vor începe chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse vor pleca din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar toate comenzile vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie, a transmis compania, conform unui comunicat de presă.

Clienții din România primesc vești bune: prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot cumpăra produsele de care au nevoie și pot eșalona plata în 12 rate fără dobândă, fără costuri suplimentare, „fără presiune pe bugetul personal”.

De Black Friday, eMAG vine cu o ofertă variată, care cuprinde, printre altele, 100.000 de televizoare, 700.000 de electrocasnice mici, 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 100.000 de frigidere și mașini de spălat, dar și 1 milion de produse pentru casă și bricolaj.

La ediția din acest an, eMAG va scoate la vânzare peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro.

De asemenea, de Black Friday, românii vor putea cumpăra de la eMAG kilograme de aur și argint, bilete la festivalurile desfășurate în țara noastră, cu prețuri care pornesc de la 1 leu, vouchere pentru bilete de avion, nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%, precum și carne de porc și mezeluri, și abonamente și servicii medicale.

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