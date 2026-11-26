Vineri, 27 noiembrie, e ziua cea mare de Black Friday la Notino. Începe valul de Black Friday internațional, ultimul din acest an, cu reduceri noi la parfumuri și cosmetice. Lancôme, Hugo Boss, Sol de Janeiro, Kérastase, Schwarzkopf Professional și L’Oréal Paris se numără printre brandurile incluse. Campania Black Friday 2026 se încheie pe 30 noiembrie.

Dacă ai un parfum pe listă, nu-l lăsa pentru mai târziu. Intră și prinde ofertele Notino din 27 noiembrie și pune în coș mai întâi ce știi sigur că vrei. Înainte să finalizezi comanda, deschide același produs și în aplicația Notino, unde poți găsi, la unele dintre produsele din selecție, reduceri mai mari decât pe site.

Un parfum pentru ea, unul pentru el

Cu Lancôme și Hugo Boss în aceeași selecție, poți rezolva într-o singură comandă și un parfum de femeie, și unul de bărbat, dacă ai pe listă cadouri pentru amândoi părinții sau pentru un cuplu de prieteni. Când nu știi sigur ce aromă să alegi, mergi pe parfumul pe care persoana îl poartă deja. E cadoul cu cele mai mici șanse să rămână nedesfăcut pe raft. Verifică doar volumul și concentrația, ca să iei exact varianta pe care o folosește.

Toată lista, într-o singură comandă

Notino ajunge la peste 40 de milioane de clienți din 27 de țări europene și are în catalog peste 115.000 de produse de la aproximativ 1.800 de branduri. Pentru lista de cadouri, asta înseamnă că poți acoperi în aceeași comandă parfumul pentru tata, o mască Kérastase sau Schwarzkopf Professional pentru sora ta și o cremă de corp Sol de Janeiro pentru colega de birou. Dacă nu vrei să aștepți curierul acasă, comanda online se poate ridica din magazinele Notino din București, din Mega Mall și Promenada.

Ghetuțele, din același coș

Moș Nicolae vine pe 6 decembrie, la câteva zile după Black Friday. Pentru colegi, prieteni sau cineva din familie, un balsam de buze, o cremă de mâini sau un set mic de îngrijire încap fără efort într-o gheată. Descoperă idei de cadouri de Moș Nicolae de pe Notino și adaugă-le în aceeași comandă cu parfumurile.

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