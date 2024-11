Black Friday la FGO, platforma pentru orice afacere, cu parteneriate strategice pentru antreprenori

Astăzi, pentru un antreprenor, eficiența și viteza sunt esențiale, iar automatizarea devine un factor cheie pentru succes. Soluțiile oferite de FGO nu doar simplifică sarcinile administrative, dar le și integrează cu parteneri strategici, care contribuie la ușurarea muncii de zi cu zi, la creșterea productivității și la dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Black Friday bate la ușa și pregătirile sunt în toi de partea comercianților.

De Black Friday, știm că fiecare antreprenor face eforturi pentru crearea și administrarea ofertelor și a produselor disponibile promoției în această perioadă.

Cui îi revin parteneriatele esențiale care oferă afacerii tale nu doar expunerea de care are nevoie, ci și încrederea că poate crește exponențial, fără riscuri?

Indiferent dacă vinzi pe site-ul tău conectat în FGO sau pe marketplace-uri precum eMag sau CEL.ro, infrastructura FGO este creată pentru a-ți oferi o bază solidă de dezvoltare și stabilitate.

Parteneriatul FGO cu STUP și Banca Transilvania îți asigură resursele necesare pentru a porni la drum

Pentru că am înțeles că integrările sunt doar o parte a poveștii, în ultimul an am dezvoltat parteneriate oficiale cu Banca Transilvania, NOD/Microsoft și STUP. Acești parteneri devin acel membru al echipei pe care nu l-ai putut identifica niciodată pe piață, luându-ți din sarcinile administrative și automatizând procesele, astfel încât să îți poți concentra eforturile acolo unde contează cu adevărat.

Parteneriatul cu Banca Transilvania te ajută să închizi automat extrasele bancare cu facturile/comenzile clientilor tăi iar borderourile curierilor se procesează și ele automat, stingând viramentele în sold până în contabilitate.

FGO și Banca Transilvania, prin aplicația BT Go

Integrarea dintre FGO și BT Go reprezintă exemplul perfect de integrare între business și banking, oferind antreprenorilor o soluție completă și eficientă pentru gestionarea afacerii. Prin integrarea funcționalităților FGO în BT Go, utilizatorii îşi pot administra întregul proces de facturare direct din aplicaţia BT Go – de la emiterea și trimiterea facturilor în SPV, până la preluarea e-Facturilor de la furnizori și plata acestora, toate într-un singur loc. Citește mai multe despre parteneriatul FGO cu BT Go

FGO și Saga Software

Partenariatul FGO - SAGA te-a ajutat ca toată treaba cu contabilitatea ta să aibă la baza o procedură completă și foarte simplu de urmărit: facturi emise și primite, încasări și plăti, tranzacții bancare, stocuri și gestiuni.

Parteneriatul dintre FGO și Saga Software, încheiat chiar de la începuturile FGO, a adus multă valoare în mediul antreprenorial românesc. Această colaborare a revoluționat comunicarea dintre antreprenori și contabili, eliminând lunar zeci de ore de muncă manuală. FGO se conectează direct cu cel mai utilizat program de contabilitate din România, Saga Software, printr-o legătură explicită între contabil și firma din FGO. Astfel, contabilul poate prelua automat toate documentele necesare – facturi emise, primite, încasări, plăți, tranzacții bancare – fără a fi necesară intervenția antreprenorului.

Un alt beneficiu major constă în asocierea automată a facturilor cu tranzacțiile aferente preluate direct din contul bancar, funcționalitate ce economisește timp atât pentru antreprenor, cât și pentru contabil.

FGO și Microsoft

Parteneriatul cu NOD și Microsoft vine să completeze această ofertă completă de servicii pentru orice firmă, dându-ți posibilitatea să-ți integrezi licențele Office în abonamentul tău FGO. Ai acces la licențe Microsoft 365 la prețuri competitive, facilitând astfel gestionarea eficientă a afacerii tale. În plus, poți automatiza procesul de salvare aarhivelor de facturi din FGO direct în contul tău OneDrive, asigurând o soluție simplă și sigură pentru păstrarea documentelor importante.

FGO și Google Drive

Prin integrarea cu Google, FGO îți permite să salvezi automat arhivele de facturi din FGO în contul tău Google Drive. Arhivele de facturi din FGO se creează separat pentru facturi emise și facturi de la furnizori și conțin toate documentele necesare – XML, recipisă, PDF.

FGO și Spațiul Privat Virtual (SPV)

Integrarea FGO cu SPV nu doar că simplifică gestionarea e-Facturilor, dar aduce și un set de avantaje unice. După emiterea unei facturi, aceasta pleacă automat în SPV, conform intervalului de automatizare setat de utilizator. Dacă serverul ANAF nu răspunde, FGO reîncearcă automat, din oră în oră, eliminând astfel grija antreprenorului pentru acest proces. Arhivele de facturi, atât pentru cele emise, cât și pentru cele primite, se creează automat și includ toate documentele necesare (XML, PDF și recipisă). Mai mult, acestea se pot salva automat în Google Drive sau OneDrive, iar toate documentele sunt păstrate în contul FGO timp de 5 ani.

Pentru cei la început de drum, pentru a ușura cât mai mult procesul, am trecut în acest articol toți pașii necesari pentru obținerea semnăturii electronice și înscrierea în SPV. De asemenea, FGO este partener certSign.

FGO și Amazon Web Services

Siguranţa datelor este o prioritate pentru FGO. De aceea colaborăm cu Amazon Web Services (AWS) pentru a asigura rapiditatea și eficiența tuturor funcționalităților noastre. Infrastructura AWS este integrată în soluția noastră, iar Amazon a confirmat eficiența colaborării noastre printr-un studiu de caz dedicat, pe care îl poți citi integral aici.

FGO și eMAG Marketplace

Datorită integrării cu eMAG Marketplace, utilizatorii platformei de e-Commerce pot simplifica și automatiza procesul de facturare și procesare a borderourilor de încasare. În plus, aceștia beneficiază automat de toate avantajele pe care FGO le oferă, inclusiv integrare cu SPV, băncile și contabilitatea.

FGO și Whatsapp Business

Prin integrarea cu WhatsApp Business, FGO permite o adminstrare mai ușoară a relației cu clienții. Se pot transmite facturi, documente sau alte notificări direct pe telefonul clientului. În plus, utilizatorul vede toate răspunsurile clienților și poate răspunde înapoi direct din contul FGO.

