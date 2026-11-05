Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 22:11
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Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google
FOTO Pixabay

Black Friday nu mai este doar despre electronice și electrocasnice. Românii au început să caute tot mai multe oferte la bănci, farmacii, produse cosmetice și chiar abonamente digitale, potrivit datelor Google Trends pentru 2026.

Interesul pentru reduceri începe să crească încă din august, se intensifică în octombrie și atinge nivelul maxim în ziua principală a campaniilor. Anul acesta, eMAG organizează Black Friday pe 6 noiembrie, însă perioada în care românii urmăresc ofertele se întinde pe aproximativ șase săptămâni.

Cele mai populare căutări din perioada 5 octombrie - 5 noiembrie sunt asociate cu eMAG, Altex, Flanco, Samsung și Sephora. Prezența unui retailer de cosmetice în primele cinci poziții arată că interesul pentru promoții depășește zona produselor tehnologice.

S-a schimbat și modul în care oamenii caută informații. În 2025, căutările despre Black Friday formate din peste șase cuvinte au crescut cu 160% față de 2022, semn că utilizatorii vor să afle detalii despre campanii înainte de a cumpăra.

Băncile și farmaciile, surprizele din căutările românilor de Black Friday

Una dintre cele mai mari creșteri este înregistrată în domeniul serviciilor bancare și al creditelor de consum, unde interesul de căutare a avansat cu 262,1%.

Salt Bank, BCR și UniCredit se numără printre cele mai căutate nume din această categorie. Unele instituții financiare au pregătit campanii cu beneficii precum cashback, dobânzi promoționale și alte avantaje.

Și domeniul farmaceutic, al sănătății și fitnessului a înregistrat un avans de 149,7%. Farmacia Tei, Bebe Tei și Dr. Max conduc căutările din această categorie.

În paralel, interesul pentru abonamente de streaming și servicii digitale a crescut cu 90,1%, iar categoria frumusețe și parfumuri a avansat cu 58,3%. Sephora, Notino și Douglas sunt printre cele mai căutate magazine de profil.

Google a observat inclusiv apariția furnizorilor de electricitate și gaze în căutările asociate Black Friday.

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