Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"

Un comerciant român denunță trucurile folosite în reducerile spectaculoase de Black Friday, explicând că marjele mici și costurile materialelor fac imposibilă scăderea reală a prețurilor la produse de bază. Ofertele spectaculoase ascund adesea creșteri de preț anterioare.

În domeniul materialelor de construcții, „Black Friday este o iluzie”, acuză, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, platforma Depozit Virtual. Black Friday la materiale de construcții este „cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie”, consideră platforma românească.

„Spre deosebire de electronice sau fashion, unde adaosurile comerciale pot fi ajustate temporar, în construcții vorbim despre marje de 3–7%, dictate de costul materiilor prime și de transport. Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere”, explică antreprenorul Cosmin Raileanu, fondatorul platformei.

Acesta a dat și exemple concrete susținând că adaosul mediu la fier beton este între 3 și 7%, iar transportul poate însemna încă 10–15% din costul final. La panouri sandwich, prețul depinde direct de cursul metalului și de energia electrică, potrivit platformei.

„Când vezi reduceri de 40–50% la materiale de bază, e clar că cineva a crescut prețul înainte. Nu există magie în cifre, doar manipulare în ambalaj”, a completat Cosmin Raileanu, care mai spune că „Ofertele spectaculoase profită de necunoașterea clientului. De fapt, omul plătește mai mult pe termen lung, prin reparații, pierderi de eficiență și calitate scăzută”.

Platforma afirmă că mulți cumpărători „nu știu să interpreteze diferențele între calitățile materialelor – grosimi, densități, acoperiri sau coeficienți termici”. Așa apar reclamele „cu jumătate de preț” care, în realitate, ascund compromisuri serioase: materiale mai subțiri, izolații slabe, produse care nu respectă standardele tehnice - mai denunță platforma.

Există totuși și zone „unde Black Friday are sens”, potrivit comerciantului de materiale de construcții: „produsele de finisaj și amenajare, unde designul, stocurile vechi sau seriile scoase din producție pot fi lichidate”.

