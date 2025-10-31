Minifarmonline.ro a dat startul campaniei de Black Friday 2025 cu aproape două săptămâni înaintea marilor retaileri, oferind reduceri de până la 50% între 31 octombrie și 10 noiembrie

Minifarm a dat startul campaniei de Black Friday 2025 pe 31 octombrie, cu aproape două săptămâni înainte de valul tradițional de reduceri al marilor retaileri. Campania se desfășoară pe o perioadă extinsă de 11 zile, până pe 10 noiembrie, și le oferă clienților timp să comande în siguranță, fără presiunea stocurilor epuizate în primele ore și fără aglomerația din weekendul tradițional de Black Friday.

Potrivit comunicatului oficial, cele mai mari reduceri se înregistrează la suplimentele Novolife, un brand cu vânzări constante pe segmentul de imunitate, și la produsele Seboradin, populare în categoria de îngrijire a părului. Campania include, de asemenea, întreaga gamă de produse esențiale pentru sănătate, igienă și frumusețe, aducând calitate la prețuri accesibile. Lista completă a brandurilor și a categoriilor de produse poate fi consultată pe platforma online Minifarmonline.ro.

Oferta cuprinde peste 30 de branduri renumite, acoperind o gamă largă de nevoi: de la dermato-cosmetice de prestigiu (Bioderma, Vichy, CeraVe), la suplimente esențiale pentru sănătate și energie (Supradyn, Elevit, Redoxon) și tratamente specializate pentru păr și piele (Crescina, Rejuvaskin, Biotrade, Rejuvasil). Campania evidențiază faptul că Black Friday nu înseamnă doar prețuri mici, ci și produse verificate, cu calitate certificată, iar reducerile se actualizează constant pe parcursul celor 11 zile.

Prin devansarea și extinderea perioadei, Minifarm le oferă clienților șansa de a achiziționa în condiții optime produsele de care au nevoie. Perioada 31 octombrie – 10 noiembrie 2025 reprezintă cel mai bun moment al anului pentru a investi în sănătate, energie și îngrijire personală. Descoperiți toate promoțiile pe Minifarmonline.ro, cu reduceri de până la 50%.

