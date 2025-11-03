Recomandări de Black Friday de la Centrul European al Consumatorilor: „Nu dați curs mesajelor comerciale care creează presiune”

Centrul European al Consumatorilor face mai multe recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi sfătuieşte pe cetăţeni să verifice dacă magazinul online este sigur, să analizeze preţul produsului deoarece în perioadele de reducere trebuie afişate atât preţul redus, cât şi cel de reducere, să nu dea curs mesajelor care creează presiune, de genul ”alte 20 de persoane se uită la acest articol” sau ”au mai rămas doar trei articole”.

De asemenea, consumatorilor le mai este recomandat să evite plăţile prin transfer bancar deoarece în această situaţie nu există procedură de refuz la plată.

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au anunţat, luni, 3 noiembrie, că Centrul European al Consumatorilor (ECC Romania) – direcţie în cadrul ANOC – face mai multe recomandări cu prilejul Black Friday, menite să atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online.

Astfel, consumatorii sunt sfătuiţi să verifice dacă magazinul online este sigur şi legitim.

”Verificaţi structura site-ului şi termenii şi condiţiile generale: trebuie să fie accesibile consumatorului şi complete, trebuie să conţină denumirea comerciantului care deţine site-ul sau în numele căruia acţionează, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur şi condiţiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs şi rambursare)”, au afirmat reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor.

De asemenea, consumatorii sunt îndemnaţi să verifice adresa cu ajutorul serviciilor de cartografiere online, să sune la numărul de telefon afişat pentru a verifica dacă funcţionează şi răspunde cineva, să consulte recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alţi utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive.

De asemenea, o altă recomandare se referă la preţul produsului. Astfel, în perioadele de reducere, trebuie afişate atât preţul redus, cât şi preţul fără reducere. Preţul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, conform legislaţiei europene.

Reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor mai recomandă ca cetăţenii să nu dea curs mesajelor comerciale care creează presiune.

”Sintagme de genul „alte 20 de persoane se uită la acest articol” sau „au mai rămas doar trei articole” sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor au mai precizat că o altă modalitate prin care se încearcă influenţarea comportamentului de cumpărare al consumatorului este afişarea unei numărători inverse.

Totodată consumatorii sunt sfătuiţi să aleagă o metodă de plată sigură.

”Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată, asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu „https” şi simbolul lacătului închis, nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături, setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dumneavoastră, evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)”, a mai anunţat Centrul European al Consumatorilor.

Reprezentanţii ECC au mai transmis că pentru toate bunurile, la preţ întreg sau cu preţ redus şi, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum şi pentru serviciile şi conţinutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziţionate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, cumpărătorii beneficiază de o garanţie legală de conformitate de minim doi ani.

De asemenea, dacă produsul este defect, consumatorul poate cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluţii nu sunt posibile, trebuie să ramburseze sumele plătite pentru acesta.

ECC reaminteşte că la cumpărăturile online consumatorii au la dispoziţie 14 zile pentru a se răzgândi şi a returna produsul.

Black Friday are loc oficial vineri, 7 noiembrie, însă companiile au început cu mult înainte perioada de oferte şi vor continua.

