Vânzări record în primele 30 de minute de Black Friday, pe principalul magazin online din România. Printre cele mai spectaculoase achiziții: 12 mașini și un apartament

Principalul magazin online din România a înregistrat vânzări-record de 259 de milioane de lei în primele 30 de minute de Black Friday, perioadă în care clienții au comandat peste 817.000 de produse. Printre cele mai spectaculoase achiziții pe eMAG se numără 12 mașini, 40 de tone de cafea, 2,3 kilograme de aur și un apartament de aproape 200.000 de euro.

În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, clienții au comandat 817.000 produse, arată Economica.net.

„Cea de-a 16-a ediție Black Friday a început cu un nou record de vânzări în prima jumătate de oră, cu 14% peste anul trecut. Clienții au la dispoziție cea mai bogată ofertă din istoria evenimentului Black Friday, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, inclusiv noile abonamente Genius. Am consolidat anul acesta și serviciile de plată flexibilă, astfel încât cumpărătorii pot accesa eMAG Wallet și se pot bucura de plata în până la 12 rate cu dobândă de 0%, accesând o linie de credit de 10.000 de lei direct în cont, instant, simplu și rapid, a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

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Cifrele primelor 30 de minute

- Vânzări de 259 milioane de lei

- Peste 817.000 produse comandate în prima jumătate de oră

- 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul

- Minutul de aur: la 19 minute de la start, vânzări de 22,7 milioane de lei cu 38% mai mult comparativ cu anul trecut

- Secunda de aur: 2.376 produse comandate, dublu față de anul trecut

Produsele-vedetă vândute în primele 30 de minute

Clienții s-au concentrat în prima jumătate de oră și pe achiziția experiențelor și produselor speciale. Astfel, pe eMAG s-au vândut în doar 30 de minute:

- 12 automobile

- 10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia, SummerWell

- 2.300 g de aur

- 40 de tone de cafea

- 4 milioane de capsule pentru mașina de spălat vase

- 101 de nopți de cazare

- 14.266 kg carne de porc și mezeluri

- 2.008 de abonamente de servicii medicale

- 1 apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 de euro

Topul celor mai populare categorii în primele 30 de minute

- Cosmetice, suplimente și înfrumusețare: 243.597 produse

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- Băuturi, băcănie, petshop și curățenie: 217.483 produse

- Jucării și articole pentru copii: 59.460 produse

- Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți: 19.712 produse

- TV, audio-video și gaming: 18.897 produse

- Telefoane, tablete, wearables și căști: 31.596 produse

- Electrocasnice mici: 37.077 produse

- Electrocasnice mari: 26.682 produse

- Fashion și sport: 18.117 produse

- Mobilă și casă: 39.837 produse

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