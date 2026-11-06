Vânzări record în primele 30 de minute de Black Friday, pe principalul magazin online din România. Printre cele mai spectaculoase achiziții: 12 mașini și un apartament

Autor: Daniel Groza
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 09:59
494 citiri
Vânzări record în primele 30 de minute de Black Friday, pe principalul magazin online din România. Printre cele mai spectaculoase achiziții: 12 mașini și un apartament
Comenzi record în primele 30 de minute Foto: Pixabay

Principalul magazin online din România a înregistrat vânzări-record de 259 de milioane de lei în primele 30 de minute de Black Friday, perioadă în care clienții au comandat peste 817.000 de produse. Printre cele mai spectaculoase achiziții pe eMAG se numără 12 mașini, 40 de tone de cafea, 2,3 kilograme de aur și un apartament de aproape 200.000 de euro.

În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, clienții au comandat 817.000 produse, arată Economica.net.

„Cea de-a 16-a ediție Black Friday a început cu un nou record de vânzări în prima jumătate de oră, cu 14% peste anul trecut. Clienții au la dispoziție cea mai bogată ofertă din istoria evenimentului Black Friday, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, inclusiv noile abonamente Genius. Am consolidat anul acesta și serviciile de plată flexibilă, astfel încât cumpărătorii pot accesa eMAG Wallet și se pot bucura de plata în până la 12 rate cu dobândă de 0%, accesând o linie de credit de 10.000 de lei direct în cont, instant, simplu și rapid, a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

Cifrele primelor 30 de minute

- Vânzări de 259 milioane de lei

- Peste 817.000 produse comandate în prima jumătate de oră

- 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul

- Minutul de aur: la 19 minute de la start, vânzări de 22,7 milioane de lei cu 38% mai mult comparativ cu anul trecut

- Secunda de aur: 2.376 produse comandate, dublu față de anul trecut

Produsele-vedetă vândute în primele 30 de minute

Clienții s-au concentrat în prima jumătate de oră și pe achiziția experiențelor și produselor speciale. Astfel, pe eMAG s-au vândut în doar 30 de minute:

- 12 automobile

- 10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia, SummerWell

- 2.300 g de aur

- 40 de tone de cafea

- 4 milioane de capsule pentru mașina de spălat vase

- 101 de nopți de cazare

- 14.266 kg carne de porc și mezeluri

- 2.008 de abonamente de servicii medicale

- 1 apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 de euro

Topul celor mai populare categorii în primele 30 de minute

- Cosmetice, suplimente și înfrumusețare: 243.597 produse

- Băuturi, băcănie, petshop și curățenie: 217.483 produse

- Jucării și articole pentru copii: 59.460 produse

- Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți: 19.712 produse

- TV, audio-video și gaming: 18.897 produse

- Telefoane, tablete, wearables și căști: 31.596 produse

- Electrocasnice mici: 37.077 produse

- Electrocasnice mari: 26.682 produse

- Fashion și sport: 18.117 produse

- Mobilă și casă: 39.837 produse

Șeful celui mai mare magazin online din România se așteaptă la încasări-record, de Black Friday: „Lucrurile s-au mai așezat”
Șeful celui mai mare magazin online din România se așteaptă la încasări-record, de Black Friday: „Lucrurile s-au mai așezat”
Șeful eMag, cel mai mare magazin online din România, a oferit o prognoză surprinzătoare în privința evoluției financiare a companiei pe care o reprezintă, pentru anul 2026, dar și pentru...
Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google
Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google
Black Friday nu mai este doar despre electronice și electrocasnice. Românii au început să caute tot mai multe oferte la bănci, farmacii, produse cosmetice și chiar abonamente digitale,...
#Black Friday, #vanzari record, #eMAG , #Black Friday
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se stie despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenintari cu bombe care vizeaza zboruri din Europa
Adevarul.ro
Harta care provoaca ingrijorare in NATO: bruiaj GPS pe aproape intreg flancul estic, inclusiv in Romania
DigiSport.ro
"Unii preferau sa se joace, eu am invatat". A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE Euro, la 42 de ani: "Incredibil de norocos"

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Industria europeană cere modificarea noilor reguli pentru certificatele de emisii, pentru a preveni închiderea fabricilor
  2. Vânzări record în primele 30 de minute de Black Friday, pe principalul magazin online din România. Printre cele mai spectaculoase achiziții: 12 mașini și un apartament
  3. Haos pe bursele americane și asiatice, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul tehnologic
  4. Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
  5. Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
  6. Trump a fost păcălit cu acordul cu Putin privind motorina rusească: Petrolierele nu mai ajung în SUA, și-au schimbat cursul
  7. Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google
  8. Motoarele avioanelor scoase din uz primesc o nouă întrebuințare. De ce le folosesc companiile care dezvoltă inteligența artificială
  9. Un laborator din China poate realiza singur experimente genetice. Inteligența artificială controlează roboții și analizează ADN-ul
  10. Motorola lansează un telefon care promite o zi de autonomie după doar 12 minute de încărcare. Ce aduce noul model