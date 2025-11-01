Departamentul de Justiție investighează fundația Black Lives Matter. Ce acuzații i se aduc SURSE

Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter. Fondurile ar fi fost deturnate de conducerea grupului în urma unui aflux de donaţii în timpul protestelor naţionale pentru justiţie rasială din 2020, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta.

Momentan nu se ştie când a început această anchetă, condusă de procurorul american Bill Essaylid din Districtul Central din California, scrie CBS News.

Fundația Black Lives Matter Global Network Inc., care este o entitate separată de mișcarea de protest Black Lives Matter, a fost acuzată de mult timp de criticii de dreapta că nu este suficient de transparentă în modul în care își cheltuiește donațiile. O parte a acestor critici a venit atunci când grupul a folosit peste 6 milioane de dolari pentru a cumpăra o casă în Los Angeles.

Grupul a apărat achiziția într-o postare din 2022 pe site-ul său web, scriind că locuința „servește ca un spațiu pentru persoanele de culoare să își împărtășească talentele cu lumea și să își perfecționeze meșteșugul așa cum consideră de cuviință, în condițiile care funcționează cel mai bine pentru ei și într-un spațiu sigur, liber de sistemele de opresiune care există în diverse industrii creative”.

Fundația națională Black Lives Matter a strâns peste 90 de milioane de dolari în 2020, a dezvăluit organizația într-un raport din 2020. Conform unor dezvăluiri financiare recente, grupul avea active de peste 28 de milioane de dolari în iunie 2024.

Nu este clar când a fost lansată ancheta privind Black Lives Matter, dar aceasta este condusă de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Central din California, care se ocupă de cazuri în Los Angeles sau în apropiere, a declarat sursa.

Associated Press a fost prima organizație care a raportat existența unei anchete privind fundația non-profit.

Într-un comunicat, Black Lives Matter a declarat că „nu este ținta niciunei anchete penale federale”.

„Rămânem dedicați transparenței depline, responsabilității și administrării responsabile a resurselor dedicate construirii unui viitor mai bun pentru comunitățile de culoare”, a continuat grupul.

Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Justiție nu au răspuns imediat solicitării de comentarii.

