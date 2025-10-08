Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:14
233 citiri
Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE
George Niculescu (ANRE) - FOTO Facebook / George Niculescu

Un blackout al rețelelor energetice din România este o ipoteză la fel de îndepărtată precum sosirea extratereștrilor, consideră președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

"În ultima perioadă au circulat, cu volum mare, scenarii apocaliptice: pene masive de energie electrică, “cel mai mare preț din lume”. Realitatea din sistem nu confirmă aceste narațiuni alarmiste. La Profit Energy Forum am spus clar: nu există un risc iminent de blackout în România și nu plătim cel mai mare preț la energie din lume. Am pledat să păstrăm discuția pe fapte, nu pe titluri care sperie oamenii. Am spus, și cred că e corect: 'Nu știu cine vor fi primii: extratereștrii sau blackout-urile' ”, a explicat Niculescu într-un mesaj postat pe Facebook.

Șeful ANRE a transmis acest punct de vedere ca o replică la o declarație a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care avertiza că, dacă România ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar fi "cu adevărat" în risc de blackout.

Președintele ANRE subliniază însă că piața de energie din România nu are nevoie de "zvonuri".

"Piața de energie din România are nevoie de date, nu zvonuri. Mai are nevoie de reguli pro-competitivitate și de investiții și integrare. ANRE are ca prioritate modernizarea rețelelor, digitalizarea și folosirea inteligentă a interconexiunilor — cheia pentru stabilitate și prețuri sustenabile, pe termen lung.

Cred că toți cei care activăm în această piață datorăm oamenilor când apar “breaking news”-uri care inflamează spiritele să le spunem adevărul complet, pe înțeles, fără cinism și fără panică. Asta facem și asta vom continua să facem la ANRE", subliniază George Niculescu.

Ulterior, președintele ANRE a revenit asupra subiectului, avertizând că declarațiile alarmiste despre sistemul energetic sunt la fel de periculoase precum cele care ar viza stabilitatea unei bănci.

"Declarațiile alarmante despre iminența blackout-ului nu fac decât să sperie oamenii. Imaginați-vă că mâine un președinte de bancă ar spune că banca sa va rămâne ”iminent” fără numerar. Ce credeți că se va întâmpla? Imaginați-vă că un lanț de magazine ar anunța că rămâne „iminent” fără un produs precum apa îmbuteliată. Ce credeți că se va întâmpla?

O să revin de fiecare dată când o să fie nevoie, cu tonul de care o să fie nevoie, ca să resping crearea de panică și frică în societate", promite șeful ANRE.

Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout
Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că România s-ar fi aflat, în două momente, pe parcursul anului 2025, aproape de un blackout (pană de energie electrică la nivel național) dar promite...
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE, George Niculescu, critică valul de „mesaje apocaliptice” care alimentează panică în sectorul energetic, avertizând că discuțiile despre blackouturi iminente și...
#blackout romania, #energie Romania, #george niculescu, #ANRE, #bogdan ivan, #piata energie , #energie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" nu a mai suportat: "M-am saturat! Trebuie sa ne oprim"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout
  2. Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
  3. Autoritatea de Supraveghere Financiară va putea obliga firmele de investiții să reducă expunerile riscante
  4. România împrumută 500 de milioane de euro pentru șoseaua care „ne leagă de civilizație”. Când va fi gata
  5. Gabriel Voicu (Cosmopolis) la The Real Estate Event: ”Evolia este o extensie imobiliară a proiectului Cosmopolis. Este urbanism integrat la un alt nivel”
  6. Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE
  7. Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează
  8. Care va fi cea mai bine plătită meserie a deceniului: „România trebuie să învețe să riște mai mult”
  9. România, între țările UE cu cea mai mare rată a incidentelor de securitate cibernetică în rândul întreprinderilor
  10. UPDATE BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Consultant fiscal: ”Inflația este sus și în creștere”