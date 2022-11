Raed Arafat, despre riscul unui blackout în România: ”Mai degrabă vom avea probleme din cauza viscolului”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a vorbit joi, 24 noiembrie, despre riscul ca țara noastră să se confrunte cu pene de curent, așa cum s-a întâmplat în Ucraina și Republica Moldova.

Arafat a fost întrebat, la Antena 3, ce va face România dacă se va confrunta cu situaţii de întrerupere de curent aşa cum s-a întâmplat în Ucraina şi în Republica Moldova.

”Astfel de probabilitate pentru România este mult, mult mai redusă decât ce vedem, din păcate, că se întâmplă în Republica Moldova, unde există o dependenţă mai mare pe partea de curent care provine din Ucraina. Dar totuşi, dacă se întâmplă situaţii de întrerupere de curent, care nu trebuie să fie neaparat din cauza războiului, poate să fie şi din cauza unor furtuni mari, cum am avut în 2017, zone importante, dacă nu mă înşel, la sfârşitul lui 2017, în vestul ţării şi în sudul ţării”, a afirmat șeful DSU.

El a precizat că spitalele trebuie să aibă generatoare.

”Toate infrastructurile critice esenţiale, cum ar fi spitale, diferite instituţii, trebuie să aibă deja generatoare care intră imediat când se întrerupe curentul. Deci toate spitalele au acest lucru în structura lor şi este obligatoriu să fie verificat, testat, funcţional, alimentat, ca să intre imediat în lucru. Partea cealaltă, la nivelul protecţiei civile, la nivelul DSU, noi ne-am dotat în ultimii ani cu un număr important de generatoare de capacitate foarte mare, de genul celor pe care le-am folosit în vestul ţării pentru câteva zile şi am dus zone destul de importante, alimentându-le cu curent, şi în sudul ţării, în zona Ialomiţa. Astea pot fi puse la dispoziţie imediat şi conectate la transformatoarele care alimentează anumite zone unde sunt instituţii de importanţă majoră”, a explicat şeful DSU.

El a susţinut că este puţin probabil ca România să intre, întreaga ţară, într-un black-out.

”Să intre o ţară întreagă cum e România într-un black-out deodată este ceva foarte puţin probabil. Mai degrabă, dacă o să avem probleme, o să fie din cauza furtunilor de zăpadă şi viscolului şi astfel de probleme decât din cauza situaţiilor care au generat problemele acum, în Moldova şi în Ucraina, adică din cauza războiului”, a transmis Arafat.

El a precizat că orice benzinărie ar trebui să aibă un generator.

“Noi am ridicat problema foarte serios că orice benzinărie trebuie să aibă un generator care să ducă măcar o parte din pompe. Şi asta a fost după ce a fost problemă în vestul ţării şi ne-am confruntat cu situaţia că maşinile care vroiau să alimenteze, benzinăriile din zonă, Lugoj, Timişoara, nu funcţionau. Şi atunci am conectat unul din generatoare pe o stradă în care exista benzinărie şi benzinăria respectivă a putut să alimenteze. În viitor, am discutat acest aspect inclusiv cu ministerele de resort, că va trebui, într-o formă sau alta, să fie obligatorie chiar la autorizare ca o benzinărie să aiba o sursă de energie de rezervă pentru că la benzinărie alimentezi şi maşinile de pompieri, alimentezi şi ambulanţele şi maşinile de poliţie şi maşinile personale pentru a se deplasa. Şi atunci nu e normal ca o benzinărie să rămână fară curent şi să spună nu pot să alimentez nicio maşină”, a adăugat Raed Arafat.

El a fost întrebat cum pot rezista cetăţenii într-o pană de curent majoră, de trei zile.

“Din păcate, pentru primele trei zile, soluţii magice nu sunt. Soluţiile sunt să ai cu ce să te încălzeşti, chiar cu ce să te înveleşti până se rezolvă problema, până vin autorităţile cu soluţii, cu recomandări suplimentare. Să ai lanterne, acum sunt lanterne pe led pe care poţi să le ţii pornite o durată foarte lungă, cu o baterie, să ai aşa ceva în casă. Lumânările sunt periculoase pentru că pot produce incendii, însă sisteme de iluminat pe led care merg pe baterie şi care să ţină ore sau chiar zile există şi poate că e bine să ai aşa ceva în casa de rezervă. Nu numai pentru situaţia de acum, Doamne-fereşte un cutremur, altă urgenţă. Să ai aşa ceva în casă este obligatoriu. Bineînţeles, la asta se adaugă tot ce recomandăm pe site-ul Fii pregătit în caz de diferite categorii de urgenţă pentru cele trei zile. Să ai suficientă mâncare neperisabilă, să ai apă calculată la doi litri pe zi pe persoană cel puţin, să ai medicamentele pentru persoanele care sunt bolnave cronic. Faptul că ATM-urile posibil să nu funcţioneze, este bine să ai o sumă mică să fie la dispoziţia ta ca să poţi achiziţiona lucruri de necesitate, să nu depinzi doar de card”, a menţionat şeful DSU.

