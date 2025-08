În cât timp putem ajunge la blackout pe timpul verii? Până când trebuie Guvernul să se pregătească: „De obicei termenele sunt depășite”

Săptămâna trecută, cererea de energie electrică în România a atins niveluri neobișnuite pentru media din sezonul cald, depășind pragul de 8 000 MW în special vineri seara, când s-au înregistrat 8 047 MW la ora 21:26, iar chiar și în weekend consumul a rămas peste 7 000 MW.

Temperaturile ridicate au amplificat utilizarea aparatelor de aer condiționat, determinând un consum asemănător zilelor de iarnă, deși recordul absolut într-o vară rămâne cel de 8 800 MW din iulie 2021.

Centrala nucleară de la Cernavodă a funcționat constant la 1 300 MW pe tot parcursul săptămânii, iar, pentru acoperirea integrală a necesarului, România a importat suplimentar energie în fiecare zi.

Sursele de energie care ne-au salvat de întreruperi masive de curent au fost cele fotovoltaice în timpul zilei și cele hidro, noaptea.

Cu toate acestea, lipsa de investiții suficiente în energia regenerabilă ne poate face vulnerabili pe termen mediu și lung în ceea ce privește apariția de blackout-uri, precum cele din Spania și Portugalia, de lunile trecute.

Reamintim că, pe 28 aprilie 2025, la ora 12:33 CEST, o pană de curent majoră a lăsat fără electricitate majoritatea zonelor din Spania și Portugalia pentru aproximativ zece ore, paralizând transportul public, comunicațiile și serviciile esențiale. Autoritățile spaniole au atribuit incidentul unor erori tehnice și de planificare care au împiedicat rețeaua să gestioneze un vârf brusc de tensiune. Alimentarea a început să fie restabilită încă din aceeași seară, deși unele regiuni au rămas în întuneric până a doua zi, cu spitale și infrastructuri critice operate pe generatoare de rezervă.

Ads

Pentru a ne da seama cât de aproape putem fi de un blackout pe timp de vară în țara noastră, am discutat cu Mihnea Matache, purtătorul de cuvânt al celor de la Greenpeace România.

Ne putem aștepta la blackout-uri după 2032. De când vor crește și mai mult facturile pe timp de vară?

Potrivit lui Mihnea Matache, riscul de blackout-uri în țara noastră va crește exponențial din 2032 încolo.

„Există riscuri pe termen mediu și lung să avem blackout-uri în România, mai ales în contextul în care Reactorul 1 de la Cernavodă va fi inactiv pentru aproximativ 3 ani, între 2027 și 2030. De obicei termenele acestea sunt depășite, dar să zicem că îi credem pe guvernanți. Avem 700 de MW acolo, de care nu ne vom mai putea folosi pe termen mediu, iar până în 2032 România și-a asumat că va elimina cărbunele din mixul energetic.

Deci noi, practic, până în 2032 trebuie să înlocuim această energie, pentru a avea un sistem funcțional și după aceea. În mod clar, dacă statul va întârzia cu investițiile în regenerabile până în aceste momente cheie, da, riscăm să avem inclusiv blackout-uri.

Ads

În plus, e de menționat că facturile vor crește și mai mult din 2027 încolo, întrucât, dacă Reactorul 1 intră în modernizare, atunci va trebui să importăm și mai multă energie vara decât facem de obicei. Bineînțeles, la prețul importat se adaugă și costurile de transport și marja intermediarilor, care, firesc, urmăresc profitul. Prin urmare, consumatorii vor plăti mai mult”, a explicat acesta.

Potrivit reprezentantului Greenpeace, România nu se mai poate baza pentru mult timp pe energia hidraulică, fără de care țara noastră nu putea acoperi consumul energetic pe timpul nopții, săptămâna trecută.

„Chiar dacă în serile caniculare am folosit energia hidraulică, pe termen lung nu ne putem baza pe hidro, întrucât schimbările climatice aduc secete tot mai frecvente și intense. Anul acesta am avut noroc că a plouat peste medie, dar nu putem miza pe asta în fiecare an. Prin urmare, pe lângă extinderea capacităților solare și eoliene, avem nevoie de proiecte de stocare a energiei, ca surplusul zilnic să poată fi depozitat și utilizat la nevoie”, a explicat acesta.

Ads

Ce soluții sustenabile are Guvernul pentru energie ieftină?

Reprezentantul Greenpeace a explicat și în ce direcție ar trebui să meargă statul ca să asigure energie ieftină fără a polua excesiv.

„Un proiect important, la care am lucrat, vizează comunitățile de energie. Ne trebuie un cadru legislativ și financiar care permite organizarea locală a producției și consumului de energie regenerabilă. Astfel, nu doar zonele urbane privilegiate ar beneficia de proiecte de tip „Casa Verde Fotovoltaică”, ci și comunitățile rurale defavorizate și persoanele aflate în sărăcie energetică.

În paralel, e nevoie de o viziune clară de descentralizare a sistemului energetic. În loc să ne bazăm pe capacități mari, centralizate, fie pe gaz, fie pe nuclear, care implică costuri de transport și distribuție, este mai eficient să putem produce energie cât mai aproape de locul de consum. Astfel, reducem costurile și amprenta de carbon a rețelei naționale.

Norocul nostru este că România are o capacitate de import de circa 4.000 MW, ceea ce constituie o măsură de siguranță împotriva blackout‑urilor. Însă asta nu rezolvă problema sărăciei energetice. Importurile sunt mai scumpe, iar tarifele ridicate afectează în special persoanele vulnerabile. În plus, regiuni diferite au nevoi diferite, iar întregul sistem energetic național trebuie echilibrat pe zone și pe ore de consum”, a conchis acesta.

Ads