Spania riscă să se îndrepte către „un alt blackout”. În ultima săptămână sistemul electric a înregistrat „variații bruște de tensiune”. Ce se știe despre cauze

Operatorul rețelei electrice din Spania avertizează că țara s-ar putea îndrepta către un alt blackout.

Operatorul rețelei, Red Eléctrica, a avertizat că o „variație abruptă a tensiunii” ar putea afecta alimentarea cu energie electrică, determinând locuitorii să se pregătească pentru un alt blackout, potrivit euronews.com.

Red Eléctrica a transmis că au fost detectate „variații bruște de tensiune” în întregul sistem în ultimele două săptămâni.

Avertismentul vine la șase luni după o pană de curent din aprilie care a lăsat 60 de milioane de oameni din Spania și Portugalia fără electricitate timp de peste 10 ore.

Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică a transmis într-un raport vineri trecut că blackout-ul a fost declanșat de supratensiune, deoarece rețeaua a întâmpinat dificultăți în absorbția pierderilor bruște de energie.

Variațiile recente din sistem sunt „astfel încât ar putea afecta siguranța alimentării dacă schimbările propuse nu sunt implementate,” a transmis Red Eléctrica într-un document trimis către autoritatea de reglementare a pieței, CNMC.

Rețeaua solicită modificări tehnice

Red Eléctrica a legat fluctuațiile neobișnuite detectate recent în rețeaua electrică de schimbările bruște în producția de energie regenerabilă și de timpul de reacție al facilităților responsabile pentru controlul dinamic al tensiunii.

Deși tensiunea rămâne în limitele permise, aceasta ar putea provoca deconectări ale cererii sau generării de energie, capabile să destabilizeze sistemul, a declarat Red Eléctrica.

Compania a solicitat modificări tehnice urgente și aprobarea temporară a mai multor proceduri operaționale legate de programare, restricții tehnice, reglaj secundar și controlul tensiunii, pentru a preveni supraîncărcarea sistemului din nou.

Aceste modificări ar urma să fie valabile inițial timp de 30 de zile și pot fi prelungite cu încă 15 zile. CNMC a deschis o perioadă de consultare publică până pe 15 octombrie.

Cum se pot pregăti locuitorii?

Chiar înainte de blackout-ul din aprilie, UE a cerut statelor membre să dezvolte un kit de supraviețuire pentru 72 de ore, pentru a-i ajuta pe cetățeni să se pregătească în caz de criză.

Astfel de kituri, opționale pentru statele membre, s-au dovedit utile pentru locuitorii din Spania și Portugalia după blackout.

Având în vedere posibilitatea unui alt blackout, experții recomandă locuitorilor să aibă acasă cel puțin un kit de urgență de bază, care să includă elemente esențiale precum apă potabilă, alimente neperisabile, trusă de prim-ajutor, lanternă, radio pe baterii și baterie externă pentru telefoanele mobile.

Alte elemente importante pentru un astfel de incident includ apă potabilă, bani cash, haine călduroase și lumânări.

